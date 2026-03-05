Calano nei sondaggi il centrodestra e il fronte del sì

AGI - L'ultima Supermedia prima del blackout di due settimane in vista del voto per il referendum costituzionale del 22-23 marzo rileva tendenze negative sia per la maggioranza di centrodestra sia per il fronte del Sì al referendum. Nelle intenzioni di voto ai partiti, infatti, FdI scende sotto il 29% mentre la Lega tocca il suo valore minimo da inizio legislatura (6,5%) e subisce il sorpasso di Avs. Il distacco tra centrodestra (45,1%) e 'Campo largo' (44,5%) si è ridotto a poco più di mezzo punto. Anche per quanto riguarda il referendum, il Sì e il No sono ormai virtualmente appaiati, con il Sì ancora leggermente davanti ma con un distacco che si è ridotto di oltre un punto e mezzo nell'ultima settimana.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FDI 28,8 (-0,5) PD 21,6 (-0,5) M5S 12,4 (+0,6) Forza Italia 8,7 (-0,4) Verdi/Sinistra 6,7 (+0,3) Lega 6,5 (-0,6) Azione 3,3 (-0,1) Futuro Nazionale 3,2 (+0,2) Italia Viva 2,2 (-0,2) +Europa 1,6 (=) Noi Moderati 1,1 (+0,1) Questa la Supermedia coalizioni 2022: Centrodestra 45,1 (-1,5) Centrosinistra 29,9 (-0,1) M5S 12,4 (+0,6) Terzo Polo 5,5 (-0,3) Altri 7,1 (+1,3) Questa, invece, la Supermedia referendum costituzionale: Sì 50,4 (-0,8) No 49,6 (+0,8) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (19 febbraio 2025) e, per il referendum costituzionale, di una settimana fa (26 febbraio 2026).
Nota metodologica della Supermedia
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 19 febbraio al 4 marzo, è stata effettuata il giorno 5 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 26 febbraio), Eumetra (26 febbraio), Ipsos (5 marzo), Ixe' (23 febbraio), Noto (4 marzo), SWG (23 febbraio e 2 marzo), e Youtrend (27 febbraio). Per il referendum costituzionale: EMG (data di pubblicazione: 12 febbraio), Eumetra (12 febbraio), Ipsos (14 febbraio), Only Numbers (17 febbraio), Piepoli (13 febbraio), SWG (9 e 16 febbraio), Tecne' (14 febbraio) e Youtrend (11 febbraio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.