Iran, Lorenzo Fontana all'AGI: 'L'Italia punti a una stabilità nell'area'

AGI - C'è preoccupazione, ma la priorità per l'Italia è puntare alla stabilità nell'area. Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana commenta con l'AGI la situazione internazionale dopo l'attacco all'Iran, richiamando l'attenzione soprattutto sulle conseguenze umanitarie del conflitto: "Quando c'è una guerra ci sono sempre piccoli, bambini, giovani. E soprattutto per questo motivo l'auspicio è di trovare al più presto una soluzione diplomatica".
"Ieri - ha proseguito Fontana - mi hanno chiamato alcune persone che hanno un figlio, un parente, un nipote che si trova a Dubai o in altre zone in cui adesso c'è questo conflitto molto preoccupante. Chi soffre sono soprattutto le donne, i bambini, gli anziani, le persone che hanno più difficoltà e quindi sono preoccupato".
"Speriamo, dunque - ha concluso il presidente della Camera - che si percorra la soluzione della diplomazia e del dialogo, che non è sempre facile, è certamente più lunga, ma è la migliore per tutti".