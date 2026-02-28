Iran: Meloni convoca un nuovo vertice per stasera a Palazzo Chigi

AGI - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un nuovo vertice dopo gli sviluppi in Medio Oriente. La riunione segue quella di stamane in videoconferenza ma si svolgera' in presenza, stasera a Palazzo Chigi. Al vertice di stasera sono convocati, come stamane, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, i sottosegretari Fazzolari e Mantovano e i vertici dell'Intelligence.
In una nota diffusa al termine del vertice che si è tenuto oggi, Meloni ha fatto sapere che si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni.
Tajani: "Nessun italiano ferito". Ai turisti "restate in albergo"
Non ci sono militari italiani feriti e non ci sono italiani coinvolti in nessuna azione militare", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante un punto stampa alla Farnesina. "Anche i militari italiani dell'Aeronautica presenti nella base in Kuwait attaccata con i missili iraniani sono tutti incolumi, erano tutti nel bunker - ha aggiunto Tajani, spiegando che "ci sono stati danni ingenti alla pista ma non ci sono militari italiani feriti. E' stato fatto anche un attacco al comando della Quinta flotta ma non ci sono italiani coinvolti in tutta l'area, ne' civili ne' militari".
"L'importante e' non uscire di casa e dagli alberghi. Molti spazi aerei sono chiusi ed e' quindi inutile anche andare negli aeroporti". E' questo il consiglio inviato agli italiani presenti nella regione mediorientale dal ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto in diretta al Tg5.
"Le ambasciate, i consolati e l'unita' di crisi del ministero sono a disposizione dei nostri concittadini per dare tutte le informazioni utili", ha aggiunto il ministro.