Centrodestra in difficoltà nei sondaggi, al referendum parità Sì e No

AGI - La Supermedia di oggi fotografa una situazione in cui, per la prima volta da molto tempo, si può parlare di un centrodestra in difficoltà. Questo è vero sia sul piano delle intenzioni di voto ai partiti, con la coalizione che nel complesso perde l'1,2% in due settimane, sia su quello del referendum, dove continua ad assottigliarsi il margine del Sì sul No, ormai ridotto a 2,4 punti, con diversi istituti che iniziano a rilevare stabilmente una parità, quando non addirittura il sorpasso del No. Una difficoltà, quella del centrodestra, che può essere attribuita solo in parte alla presenza del nuovo partito di Vannacci, Futuro Nazionale, sostanzialmente stabile rispetto a due settimane fa.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: FDI 29,1 (-0,6) PD 22,1 (=) M5S 11,8 (-0,2) Forza Italia 8,9 (-0,2) Lega 7,0 (-0,4) Verdi/Sinistra 6,7 (+0,4) Azione 3,4 (+0,2) Futuro Nazionale 3,0 (+0,1) Italia Viva 2,2 (-0,1) +Europa 1,6 (-0,1) Noi Moderati 1,1 (=)* (non rilevato da Tecné) Questa la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 46,0 (-1,2) Centrosinistra 30,4 (+0,3) M5S 11,8 (-0,2) Terzo Polo 5,7 (+0,2) Altri 6,1 (+0,8) Questa, invece, la Supermedia referendum costituzionale: Sì 51,2 (-1,7) No 48,8 (+1,7) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (12 febbraio 2025) e, per il referendum costituzionale, di una settimana fa (19 febbraio 2026).
Nota metodologica della Supermedia
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 12 al 25 febbraio, è stata effettuata il giorno 26 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 20 febbraio), Eumetra (19 febbraio), Ixe' (23 febbraio), Only Numbers (17 febbraio), SWG (16 e 23 febbraio), Tecné (14 febbraio) e Youtrend (20 febbraio). Per il referendum costituzionale: Demopolis (data di pubblicazione: 20 febbraio), EMG (12 e 20 febbraio), Eumetra (19 febbraio), Ixe' (23 febbraio), Only Numbers (17 febbraio), SWG (16 febbraio), Tecné (14 febbraio) e Youtrend (20 febbraio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.