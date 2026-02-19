Supermedia: il partito di Vannacci si conferma al 3%

AGI - Oggi, per la prima volta, tutti gli istituti di sondaggio considerati nella 'Supermedia' di questa settimana hanno testato il nuovo partito di Vannacci (Futuro Nazionale), e dunque il 3% che gli viene assegnato va considerato come una stima alquanto solida, anche in relazione ai bacini di provenienza.
Nelle ultime due settimane, infatti, hanno perso terreno, in particolare la Lega, (-0,9%), FdI (-0,6%) e M5s (-0,4%), mentre si registra un deciso passo avanti di Azione (+0,6%), probabilmente a scapito degli altri partiti dell'area centrista.
Quanto al referendum, invece, continua a ridursi la forbice tra il Sì e il No, con i favorevoli alla riforma al 52,9%. Un riavvicinamento che sembra riguardare anche i singoli contenuti della riforma.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:
FDI 29,3 (-0,6)
PD 22,1 (+0,1)
M5S 11,8 (-0,4)
Forza Italia 9,1 (+0,2)
Lega 7,1 (-0,9)
Verdi/Sinistra 6,4 (=)
Azione 3,4 (+0,4)
Futuro Nazionale 3,0 (nd)
Italia Viva 2,4 (=)
+Europa 1,6 (-0,1)
Noi Moderati 1,0 (-0,2)* non rilevato da Tecnè
La Supermedia Coalizioni 2022
Centrodestra 46,6 (-1,4)
Centrosinistra 30,0 (-0,1)
M5S 11,8 (-0,4)
Terzo Polo 5,8 (+0,5)
Altri 5,8 (+1,4)
La Supermedia referendum costituzionale
Sì 52,9 (-0,1)
No 47,1 (+0,1)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (5 febbraio 2025) e, per il referendum costituzionale, di una settimana fa (12 febbraio 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 5 al 18 febbraio, è stata effettuata il giorno 19 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 13 febbraio), Eumetra (12 febbraio), Only Numbers (17 febbraio), Piepoli (13 febbraio), SWG (9 e 16 febbraio), Tecnè (6 e 14 febbraio) e Youtrend (11 febbraio).
Per il referendum costituzionale: EMG (data di pubblicazione: 12 febbraio), Eumetra (12 febbraio), Ipsos (14 febbraio), Only Numbers (17 febbraio), Piepoli (13 febbraio), SWG (9 e 16 febbraio), Tecnè (14 febbraio) e Youtrend (11 febbraio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.