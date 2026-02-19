Supermedia: il partito di Vannacci si conferma al 3%
Supermedia AGI/Youtrend: il nuovo partito di Vannacci si conferma al 3% 
Home>Politica

Supermedia AGI/Youtrend: il nuovo partito di Vannacci si conferma al 3%

Sul referendum continua a ridursi la forbice tra il Sì e il No, con i favorevoli alla riforma al 52,9%
Roberto Vannacci
Felice De Martino / AGF - Roberto Vannacci
supermedia
di lettura

AGI - Oggi, per la prima volta, tutti gli istituti di sondaggio considerati nella 'Supermedia' di questa settimana hanno testato il nuovo partito di Vannacci (Futuro Nazionale), e dunque il 3% che gli viene assegnato va considerato come una stima alquanto solida, anche in relazione ai bacini di provenienza.

ADV

Nelle ultime due settimane, infatti, hanno perso terreno, in particolare la Lega, (-0,9%), FdI (-0,6%) e M5s (-0,4%), mentre si registra un deciso passo avanti di Azione (+0,6%), probabilmente a scapito degli altri partiti dell'area centrista.

ADV

Quanto al referendum, invece, continua a ridursi la forbice tra il Sì e il No, con i favorevoli alla riforma al 52,9%. Un riavvicinamento che sembra riguardare anche i singoli contenuti della riforma.

Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:
FDI 29,3 (-0,6)
PD 22,1 (+0,1)
M5S 11,8 (-0,4)
Forza Italia 9,1 (+0,2)
Lega 7,1 (-0,9)
Verdi/Sinistra 6,4 (=)
Azione 3,4 (+0,4)
Futuro Nazionale 3,0 (nd)
Italia Viva 2,4 (=)
+Europa 1,6 (-0,1)
Noi Moderati 1,0 (-0,2)* non rilevato da Tecnè

La Supermedia Coalizioni 2022

Centrodestra 46,6 (-1,4)
Centrosinistra 30,0 (-0,1)
M5S 11,8 (-0,4)
Terzo Polo 5,8 (+0,5)
Altri 5,8 (+1,4)

La Supermedia referendum costituzionale

Sì 52,9 (-0,1)
No 47,1 (+0,1)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (5 febbraio 2025) e, per il referendum costituzionale, di una settimana fa (12 febbraio 2026).

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 5 al 18 febbraio, è stata effettuata il giorno 19 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 13 febbraio), Eumetra (12 febbraio), Only Numbers (17 febbraio), Piepoli (13 febbraio), SWG (9 e 16 febbraio), Tecnè (6 e 14 febbraio) e Youtrend (11 febbraio).

Per il referendum costituzionale: EMG (data di pubblicazione: 12 febbraio), Eumetra (12 febbraio), Ipsos (14 febbraio), Only Numbers (17 febbraio), Piepoli (13 febbraio), SWG (9 e 16 febbraio), Tecnè (14 febbraio) e Youtrend (11 febbraio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

ADV