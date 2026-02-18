Mattarella: 'Le Istituzioni rispettino il Consiglio Superiore della Magistratura'
Mattarella: "Le Istituzioni rispettino il Consiglio Superiore della Magistratura"
Home>Politica

Mattarella: "Le Istituzioni rispettino il Consiglio Superiore della Magistratura"

Per la prima volta in undici anni Mattarella ha presieduto una riunione ordinaria del Csm, richiamando il valore costituzionale dell’organo e la necessità che tutte le istituzioni ne rispettino il ruolo
Il Presidente Sergio Mattarella presiede l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura
Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella presiede l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura
csm sergio mattarella
di lettura

AGI - Per la prima volta in 11 anni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto una riunione ordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura e lo ha fatto "spinto dal desiderio di sottolineare il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm, soprattutto dalla necessità di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa".

ADV

Il Csm, ha proseguito il Capo dello Stato, "non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune, errori e nei cui confronti non sono, ovviamente, precluse critiche. Come, del resto, si registrano difetti, lacune, errori e sono possibili critiche riguardo all'attività di altre istituzioni della Repubblica, siano esse parte del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario".

ADV

Ma, ha detto ancora Mattarella, "In questa sede, che deve rimanere rigorosamente istituzionale ed estranea a temi e controversie di natura politica, più che per le funzioni di presidente di questo consiglio, come presidente della Repubblica avverto la necessità di rinnovare con fermezza l'esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, nell'interesse della Repubblica".

ADV