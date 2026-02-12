Esordio di Vannacci: Fn è al 2,9% (e il No recupera)

AGI - Quella di oggi è una Supermedia ricca di novità, non solo per il 'debutto' del nuovo partito di Vannacci (Futuro Nazionale, con il 2,9%) ma anche per un aggiornamento sul referendum costituzionale, dove si registra un forte recupero del No (ora al 47%) mentre il Sì vede il suo vantaggio ridursi di quasi 12 punti in un mese. A partire da oggi e fino al 'blackout' sui sondaggi previsto dalla legge e che scatterà il primo weekend di marzo, gli aggiornamenti sul referendum avranno cadenza settimanale.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:
Supermedia coalizioni 2022 e referendum
Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022:
Questa la Supermedia referendum costituzionale: Sì 53,0 (-5,9) No 47,0 (+5,9).
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (29 gennaio 2025) e, per il referendum costituzionale, di un mese fa (15 gennaio 2026). NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 29 gennaio all'11 febbraio, è stata effettuata il giorno 12 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 6 febbraio), Eumetra (5 febbraio), Ipsos (31 gennaio), Only Numbers (5 febbraio), Piepoli (6 febbraio), SWG (2 e 9 febbraio), Tecné (6 febbraio) e Youtrend (4 e 11 febbraio). Per il referendum costituzionale: Demopolis (data di pubblicazione: 1 febbraio), EMG (6 febbraio), Eumetra (5 febbraio), Ipsos (3 febbraio), Ixe' (27 gennaio), Noto (28 gennaio), Only Numbers (5 febbraio), Piepoli (3 febbraio), SWG (9 febbraio) e Youtrend (11 febbraio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.