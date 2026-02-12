Esordio di Vannacci: Fn è al 2,9% (e il No recupera)
Esordio di Vannacci nei sondaggi: Fn è al 2,9% (e il No recupera)

FDI 29,7%, PD 22,1%, M5S 12,0%. Tutti i dati della Supermedia liste
Roberto Vannacci
Vannacci referendum
AGI - Quella di oggi è una Supermedia ricca di novità, non solo per il 'debutto' del nuovo partito di Vannacci (Futuro Nazionale, con il 2,9%) ma anche per un aggiornamento sul referendum costituzionale, dove si registra un forte recupero del No (ora al 47%) mentre il Sì vede il suo vantaggio ridursi di quasi 12 punti in un mese. A partire da oggi e fino al 'blackout' sui sondaggi previsto dalla legge e che scatterà il primo weekend di marzo, gli aggiornamenti sul referendum avranno cadenza settimanale.

Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:

  • FDI 29,7 (-0,2)
  • PD 22,1 (-0,1)
  • M5S 12,0 (-0,4)
  • Forza Italia 9,1 (+0,5)
  • Lega 7,4 (-0,7)
  • Verdi/Sinistra 6,3 (-0,2)
  • Azione 3,2 (+0,3)
  • Futuro Nazionale 2,9 (nd) (non rilevato da EMG, Ipsos e Tecné) Italia Viva 2,3 (=)
  • +Europa 1,7 (-0,2)
  • Noi Moderati 1,1 (-0,1) (non rilevato da Tecné
    Supermedia coalizioni 2022 e referendum

    Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022:

  • Centrodestra 47,2 (-0,5)
  • Centrosinistra 30,1 (-0,5)
  • M5S 12,0 (-0,4)
  • Terzo Polo 5,5 (+0,3)
  • Altri 5,3 (+1,1).
    Questa la Supermedia referendum costituzionale: Sì 53,0 (-5,9) No 47,0 (+5,9).

    Supermedia - sondaggio Referendum
    NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (29 gennaio 2025) e, per il referendum costituzionale, di un mese fa (15 gennaio 2026). NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 29 gennaio all'11 febbraio, è stata effettuata il giorno 12 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

    I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 6 febbraio), Eumetra (5 febbraio), Ipsos (31 gennaio), Only Numbers (5 febbraio), Piepoli (6 febbraio), SWG (2 e 9 febbraio), Tecné (6 febbraio) e Youtrend (4 e 11 febbraio). Per il referendum costituzionale: Demopolis (data di pubblicazione: 1 febbraio), EMG (6 febbraio), Eumetra (5 febbraio), Ipsos (3 febbraio), Ixe' (27 gennaio), Noto (28 gennaio), Only Numbers (5 febbraio), Piepoli (3 febbraio), SWG (9 febbraio) e Youtrend (11 febbraio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

