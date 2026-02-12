Nordio contro le fake news: 'Il dialogo sul referendum sia pacato'

AGI - "Io vedo che in questi giorni circolano o delle fake news o dei post fatti anche con l'intelligenza artificiale che alterano quella che è la razionalità e anche la pacatezza di quello che dovrebbe essere un dialogo su una riforma che è in piena aderenza alla Costituzione". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine di un incontro sulla riforma della giustizia alla Link Campus commentando il post sui social - poi rimosso dal Pd - in cui si associava la vittoria del curling alle Olimpiadi con il no al referendum.
"Ne hanno fatto uno anche su di me, che è stato smentito - ha aggiunto Nordio citando un vecchio post manipolato ai suoi danni - in cui si diceva che avrei affermato a La7 e a Panella che i pm e i giudici sarebbero finiti sotto il controllo dell'esecutivo, che è esattamente il contrario di quello che ho detto".
"Bisogna essere preparati, non dico rassegnati, ma preparati a queste fake news che sono dei giochi abbastanza scorretti per orientare gli elettori in un modo fazioso. Io mi auguro che il dialogo si tenga in termini razionali, in termini istituzionali, in termini giuridici. Non è una riforma sovversiva, non ci sono attentati alla libertà, alla democrazia come qualcuno dice. Purtroppo se, come pare, accada, viene politicizzato e radicalizzato questo referendum, allora è inevitabile che gli animi si accendano, ma io spero il contrario", ha sottolineato il Guardasigilli.
Il ddl migranti
Quanto alla misura inclusa nel nuovo ddl migranti approvato ieri dal Consiglio di ministri, Nordio non ha dubbi: "Lente del Colle sul 'blocco navale'? E' tutto conforme alle regole europee, questo lo posso affermare perchè nel Consiglio dei ministri abbiamo attentamente valutato la conformità delle norme del decreto a quelle che sono le direttive europee e sono perfettamente in linea. Chi dice il contrario vuol dire che non conosce le normative europee", ha concluso.