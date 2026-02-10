Marina Berlusconi: 'Tifo per l’oro per Meloni. Se vince lei, vince il Paese”
Marina Berlusconi: "Tifo per l'oro per Meloni. Se vince lei, vince il Paese"
Marina Berlusconi: "Tifo per l'oro per Meloni. Se vince lei, vince il Paese"

Nell’intervista al Corriere della Sera esprime sostegno ad Antonio Tajani per la guida di Forza Italia, invitando il partito ad aprire una nuova fase
AGI - "Il 22-23 marzo voterò . E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta. Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, lo dice in un'intervista al Corriere della Sera.

"A questo dovrebbero servire i referendum: a votare sui contenuti, non in base alle apparenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera 'terzietà' dei giudici. Abbiamo un'occasione irripetibile, non lasciamocela scappare" aggiunge.

Critica al sistema giudiziario e al Csm

"La giustizia è condizionata da un vergognoso mercato di nomine, afferma ancora. Il problema non sono i magistrati, ma le correnti, che all'interno del Consiglio superiore della magistratura (CSM) decidono vita e morte di pm e giudici. Certe dinamiche ricordano davvero un gran bazar, dove tante nomine sembrano una cambiale, tante promozioni un pagherò".

Il futuro di Forza Italia e la leadership di Tajani

"Penso che a Tajani noi elettori di Forza Italia dovremmo solo esprimere gratitudine e apprezzamento per quello che ha fatto e che continua a fare. Ha tenuto saldo il partito in un momento delicatissimo. Adesso inevitabilmente comincia una fase nuova, in cui bisogna guardare avanti e costruire il futuro. Sono certa che il primo a saperlo e a volerlo fare sia proprio lui". Spiega Marina Berlusconi.

"Il destino di Forza Italia è nelle mani di Forza Italia, io faccio l'imprenditore. E cosa c'è di strano se un imprenditore chiede meno burocrazia, più liberalizzazioni e meno tasse? Come cittadina, poi, potrò pur aspettarmi più coraggio sui diritti civili, aggiunge in un altro passaggio".

La sfida della crescita e il governo Meloni

"Grazie a una gestione responsabile dei conti l'Italia ha recuperato una solida credibilità. Certo, ora si apre la sfida più difficile: crescere. Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, lo dice in un passaggio dell'intervista al Corriere della Sera. Medaglia a metà per Giorgia Meloni? Oro, argento o bronzo? Io – risponde – tifo per l'oro. Perché se vince la Meloni, vince il Paese. Però il rischio di scivolare c'è: la situazione internazionale è grave, a cominciare dai rapporti tra Europa e Stati Uniti. La premier si sta impegnando per tenerli saldi. E fa benissimo".

