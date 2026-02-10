Marina Berlusconi: 'Tifo per l’oro per Meloni. Se vince lei, vince il Paese”

AGI - "Il 22-23 marzo voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta. Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, lo dice in un'intervista al Corriere della Sera.
"A questo dovrebbero servire i referendum: a votare sui contenuti, non in base alle apparenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera 'terzietà' dei giudici. Abbiamo un'occasione irripetibile, non lasciamocela scappare" aggiunge.
Critica al sistema giudiziario e al Csm
"La giustizia è condizionata da un vergognoso mercato di nomine, afferma ancora. Il problema non sono i magistrati, ma le correnti, che all'interno del Consiglio superiore della magistratura (CSM) decidono vita e morte di pm e giudici. Certe dinamiche ricordano davvero un gran bazar, dove tante nomine sembrano una cambiale, tante promozioni un pagherò".
Il futuro di Forza Italia e la leadership di Tajani
"Penso che a Tajani noi elettori di Forza Italia dovremmo solo esprimere gratitudine e apprezzamento per quello che ha fatto e che continua a fare. Ha tenuto saldo il partito in un momento delicatissimo. Adesso inevitabilmente comincia una fase nuova, in cui bisogna guardare avanti e costruire il futuro. Sono certa che il primo a saperlo e a volerlo fare sia proprio lui". Spiega Marina Berlusconi.
"Il destino di Forza Italia è nelle mani di Forza Italia, io faccio l'imprenditore. E cosa c'è di strano se un imprenditore chiede meno burocrazia, più liberalizzazioni e meno tasse? Come cittadina, poi, potrò pur aspettarmi più coraggio sui diritti civili, aggiunge in un altro passaggio".
La sfida della crescita e il governo Meloni
"Grazie a una gestione responsabile dei conti l'Italia ha recuperato una solida credibilità. Certo, ora si apre la sfida più difficile: crescere. Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, lo dice in un passaggio dell'intervista al Corriere della Sera. Medaglia a metà per Giorgia Meloni? Oro, argento o bronzo? Io – risponde – tifo per l'oro. Perché se vince la Meloni, vince il Paese. Però il rischio di scivolare c'è: la situazione internazionale è grave, a cominciare dai rapporti tra Europa e Stati Uniti. La premier si sta impegnando per tenerli saldi. E fa benissimo".