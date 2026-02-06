Meloni accoglie Vance in Prefettura a Milano

AGI - “Do il benvenuto al vicepresidente J.D. Vance e al segretario di Stato Marco Rubio. Sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi ma è anche un'occasione per confrontarci sulle nostre relazioni bilaterali”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricevendo in prefettura a Milano la delegazione Usa guidata dal vicepresidente J.D. Vance.
Meloni, "rafforziamo la cooperazione con gli Stati Uniti"
“Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti - ha aggiunto Meloni -. Ci siamo incontrati col vicepresidente l'ultima volta a Roma in occasione dell'inaugurazione del papato di papa Leone e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sono due eventi - ha concluso la premier - che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l'Occidente, che è alla base ovviamente della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme”.
Vance elogia l'Italia, "lavoro eccezionale per i Giochi"
“È bello incontrarti di nuovo, è bello essere di nuovo in questo bellissimo Paese”. Così il vicepresidente Usa J.D. Vance rivolgendosi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante l’incontro in prefettura a Milano.
“Amiamo l'Italia e gli italiani. Come hai detto tu abbiamo tante ottime relazioni, tante connessioni economiche e partnership. Avete fatto un grandissimo lavoro per i Giochi. La città è bellissima, mia moglie era entusiasta di venire alle Olimpiadi a Milano e da quando sono diventato vicepresidente abbiamo pensato di venire qui. Sono contento che tutto abbia funzionato, avete fatto un lavoro eccezionale - ha concluso Vance -. Nello spirito olimpico la competizione è una competizione basata sulle regole, è bello avere valori condivisi e avremo un bel confronto su molti argomenti.”