Strappo in casa Lega, Vannacci se ne va. Salvini: 'Basta ambiguità'

Lo strappo in casa Lega ormai sembra cosa fatta. Roberto Vannacci dovrebbe comunicare nelle prossime ore la sua uscita dal partito di Matteo Salvini. Secondo fonti leghiste che confermano le indiscrezioni di stampa, infatti, sarebbe questa la decisione maturata dal generale dopo l'incontro avuto ieri col segretario.
Dopo l'incontro, Matteo Salvini ha deciso di convocare, per oggi alle 16, una riunione non programmata del consiglio federale del partito con all'ordine del giorno alcuni punti in realtà già trattati in altre riunioni. Parlando con alcuni dirigenti nelle scorse ore, il segretario leghista - viene riferito - sarebbe stato tranchant sulla linea da tenere con il generale: "O dentro o fuori, basta ambiguità", sarebbe stato il senso del ragionamento del capo di via Bellerio. La settimana scorsa, Vannacci ha registrato un nuovo simbolo, 'FN - Futuro nazionale', l'eventuale formazione con cui potrebbe correre alle politiche.
La posizione ufficiale della Lega
La qustione dell'eventuale uscita del generale dal partito, fa sapere la Lega, non sarà discussa oggi pomeriggio. "Come da ordine del giorno, il consiglio federale della Lega convocato per oggi sarà dedicato principalmente al tema sicurezza. Non sono previste comunicazioni di altra natura e sono stati convocati tutti i quattro vicesegretari", fa sapere la Lega.
Vannacci convocato al consiglio federale
"Roberto Vannacci è stato convocato al consiglio federale di oggi, una riunione organizzata per parlare soprattutto di sicurezza. Se Vannacci deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà' anche da europarlamentare". E' quanto fanno trapelare fonti del partito di via Bellerio.