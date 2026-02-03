File Epstein: le opposizioni chiedono un’informativa urgente a Matteo Salvini

AGI - Una informativa urgente da parte del vicepremier Matteo Salvini sugli Epstein Files. È quanto chiedono le opposizioni Pd, M5s e Avs prendendo la parola in Aula. "Chiediamo oggi un'informativa urgente al Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini", ha detto Elisabetta Piccolotti di Avs.
"Non per i ritardi dei treni né per le procedure opache sul Ponte sullo Stretto", continua l'esponente Avs, "ma per un fatto che lo riguarda come segretario di un importante partito di maggioranza. Il nome di Matteo Salvini ricorre per ben 96 volte negli Epstein files. Questi messaggi si concentrano nel periodo in cui la Lega, non a caso, raggiunge il suo massimo storico di consenso elettorale anche grazie alla cosiddetta 'Bestia', un sistema pervasivo e altamente efficace di comunicazione sui social network".
Le richieste di chiarimento di Avs
La parlamentare rossoverde chiede quindi che il ministro Salvini "venga a spiegare in Parlamento se abbia mai avuto Steve Bannon come consulente politico; se risponde al vero che Bannon abbia svolto attività di fundraising e ricerca di finanziatori, diretti o indiretti, anche sotto forma di servizi digitali, a favore della Lega; se sia mai venuto a conoscenza di iniziative promosse da Bannon per condizionare l'opinione pubblica italiana o europea anche dopo l'esplosione dello scandalo di Cambridge Analytica; se gli incontri citati nelle mail si siano realmente svolti e se Matteo Salvini fosse a conoscenza dei legami tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein".
L'adesione di M5s e Pd e i dubbi sui sovranisti
Alla richiesta di informativa si associano anche M5s e Pd. "Nel 2018 Bannon aveva già previsto l'exploit di Salvini alle europee e aveva previsto che dopo l'exploit avrebbe determinato la crisi di governo, quello che poi è puntualmente avvenuto", ricorda il deputato M5s, Alfonso Colucci: "In quel momento storico il M5s si assunse la responsabilità di portare l'Italia fuori quella crisi istituzionale. Tutti questi fatti stanno ora emergendo, con le domande poste dall'onorevole Piccolotti, ma noi ci chiediamo: i sovranisti italiani a quali interessi rispondono? A quali interessi rispondono Matteo Salvini e Giorgia Meloni? È bene che tutto questo venga chiarito da Matteo Salvini in questa Aula".
Trasparenza e difesa delle istituzioni
Per il Pd, è il deputato Andrea Casu a "estendere questa richiesta di informativa al governo, al quale chiediamo una assunzione di responsabilità. Noi non vogliamo attaccare la Lega, ma difendere le istituzioni italiane. Sono preoccupazioni che riguardano tutti noi. Alcune indiscrezioni di stampa pongono interrogativi importanti. Le domande della nostra interrogazione è capire se il governo sia a conoscenza delle indiscrezioni riportate da articoli di stampa e quali iniziative intenda prendere, quali verifiche attivare, quali iniziative intende assumere il governo per garantire la massima trasparenza. Abbiamo appreso che si fanno valutazioni anche in seno alla Commissione europea per la trasparenza. Riteniamo questo chiarimento fondamentale, anche per quello che riguarda la difesa e le comunicazioni satellitari europee: sarebbe preoccupante se il governo riaprisse all'ipotesi Starlink".