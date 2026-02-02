Mattarella: 'Rispettare la tregua olimpica'

AGI - Le Olimpiadi sono "un grande evento globale che lanciano un messaggio al nostro tempo così difficile. Le guerre, le lacerazioni alla serenità della vita internazionale, gli squilibri, le sofferenze recano oscurità e feriscono le coscienze dei popoli". L'ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Teatro alla Scala in occasione della cerimonia di apertura della 145esima sessione del CIO, esortando al rispetto della tregua olimpica.
"Lo sport accoglie, produce gioia, passione, speranza. Esprime rispetto per l'altro. Sfida ai propri limiti: è libertà di progredire - ha poi proseguito - Lo sport è incontro di pace: testimonia fraternità nella lealtà della competizione con altri. È il contrario di un mondo dove prevalgono barriere e incomunicabilità. Si contrappone alla violenza che, da chiunque praticata, genera altra violenza, calpesta la dignità umana, opprime i popoli e ne fa arretrare la qualità di vita". "Chiediamo, con ostinata determinazione, che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi", ha poi aggiunto.
Dichiarata aperta la 145esima sessione del Cio
"Dichiaro aperta la 145esima sessione del CIO". Con queste parole Mattarella ha dichiarato aperta al Teatro alla Scala la sessione del Comitato Internazionale Olimpico che porterà sabato sera allo stadio di San Siro la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.
Mattarella: "Lo sport è veicolo di speranza di pace"
"I Giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca. 'Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo' diceva Martin Luther King. Da Milano e Cortina, da Bormio a Livigno, da Anterselva, dalla Val di Fiemme, da Verona, che ospiterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, lo sport si proporrà come veicolo di questa speranza. Speranza che accomuna i popoli di tutti i Continenti", ha detto il presidente della Repubblica.