Mattarella visita i feriti di Crans Montana al Niguarda

AGI - È durata circa 40 minuti la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ospedale Niguarda di Milano, dove sono ricoverati alcuni dei feriti della tragedia di Crans Montana. Il Capo dello Stato ha incontrato i pazienti, i loro familiari e il personale sanitario, portando un messaggio di vicinanza e incoraggiamento.
Ad accompagnarlo durante la visita l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso e il direttore generale dell’ospedale Alberto Zoli.
Le parole del Presidente ai familiari dei ragazzi feriti
Rivolgendosi ai genitori dei giovani ricoverati, Mattarella ha espresso parole di forte partecipazione e speranza:
“Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”, ha detto il Presidente, sottolineando l’importanza del percorso di cura e recupero.
Il Capo dello Stato ha poi ringraziato il personale medico e sanitario: “Ringrazio i medici per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza”, riconoscendo l’impegno e la professionalità dimostrati.
Bertolaso: “Un momento emozionante e significativo”
La visita è stata accolta con grande emozione dai familiari. Lo ha raccontato l’assessore Guido Bertolaso: “È stata una sorpresa e una gioia per i genitori, che erano ovviamente felicissimi. È stato un momento molto emozionante e commovente”.
Bertolaso ha sottolineato come l’umanità del Presidente abbia colpito profondamente tutti i presenti: “Tutti i genitori sono rimasti toccati dalle sue parole e dalla sua presenza”.
L’incontro con i pazienti e il personale sanitario
Durante la visita, Mattarella ha voluto incontrare anche alcuni pazienti del Centro grandi ustioni, compatibilmente con le loro condizioni cliniche, informandosi in modo dettagliato sulla situazione degli altri ragazzi ricoverati.
Il Presidente ha inoltre ringraziato il personale sanitario, si è fermato a parlare con medici e infermieri e ha scattato alcune fotografie con loro e con i familiari dei pazienti. “È stato un momento molto importante e significativo che resterà nella storia di questo ospedale”, ha aggiunto Bertolaso.
Le condizioni dei feriti: “Il decorso procede bene”
Infine, l’assessore ha fornito un aggiornamento sulle condizioni dei feriti: “Il decorso dei ragazzi sta andando bene, tutto procede come speravamo”, ha spiegato, esprimendo cauto ottimismo sull’evoluzione clinica dei pazienti.