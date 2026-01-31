Un angelo con il volto di Giorgia Meloni? Mistero e polemica su un restauro

AGI - Tra il serio e il faceto, sta facendo discutere la notizia, riportata dal quotidiano 'La Repubblica', che a Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, in seguito a un restauro, un angelo è stato raffigurato col volto molto somigliante a quello della premier Giorgia Meloni.
La capogruppo del Pd in commissione cultura della Camera, Irene Manzi, si è rivolta questa mattina al ministro della Cultura Alessandro Giuli per chiedergli di "attivare immediatamente la soprintendenza di Roma perché quanto emerso non è accettabile. L'ipotesi che un intervento di restauro su un bene tutelato possa aver prodotto un'immagine riconducibile a un volto contemporaneo rappresenta una potenziale e grave violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che vieta alterazioni arbitrarie, personalizzazioni e interventi non strettamente fondati su criteri scientifici e storico-artistici".
La reazione del ministero della Cultura
L'appello dell'esponente dell'opposizione non è caduto nel vuoto, se è vero che su indicazione dello stesso Alessandro Giuli, "il soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro, ha dato incarico ai funzionari tecnici del Mic di effettuare in giornata un sopralluogo per accertare la natura dell'intervento effettuato sul dipinto contemporaneo contenuto in una delle cappelle di San Lorenzo in Lucina e decidere il da farsi".
Le smentite del Vicariato e del restauratore
"La modifica del volto del cherubino è stata un'iniziativa del decoratore non comunicata agli organismi competenti. Il Vicariato si è impegnato ad approfondire la questione con il parroco monsignor Daniele Micheletti e a valutare eventuali iniziative". Lo comunica il Vicariato di Roma secondo cui "sia la Sovrintendenza sia l'ente proprietario (Fec), oltre all'Ufficio per l'edilizia di culto del Vicariato di Roma, erano al corrente dal 2023 di un'azione di restauro 'senza nulla modificare o aggiungere' sull'affresco in questione".
"Sono tutte invenzioni - ha detto ai giornalisti il restauratore Bruno Valentinetti -. Il volto restaurato è quello che era dipinto 25 anni fa. Chi dice che assomiglia alla Meloni?".
L'ironia di Meloni e Atreju
E la diretta interessata? Giorgia Meloni ha preferito fare ricorso all'ironia sui social, dove ha postato una foto dell'affresco della basilica: "No, decisamente non somiglio a un angelo", ha scritto la premier su Facebook, aggiungendo l'emoticon della risata. L'ironia ha coinvolto anche i social di Atreju: "Ovunque proteggici", si legge sempre sulla pagina Fb della festa di Fratelli d'Italia, sotto l'emoticon dell'angioletto.