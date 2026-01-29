Supermedia: centrodestra sotto il 48%, centrosinistra meglio

AGI - La Supermedia di oggi torna a mostrare alcune variazioni interessanti, anche se, come sempre, non si può ancora dire se si tratta di oscillazioni statistiche o di vere e proprie tendenze. La tendenza generale è una flessione di tutti i partiti del centrodestra, con la coalizione di governo che scende sotto il 48% e le opposizioni del 'campo largo' che si rafforzano.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FDI 29,9 (-0,3) PD 22,2 (-0,2) M5S 12,4 (+0,4) Forza Italia 8,6 (-0,3) Lega 8,1 (-0,3) Verdi/Sinistra 6,5 (+0,2) Azione 2,9 (-0,3) Italia Viva 2,3 (-0,2) +Europa 1,9 (+0,4) Noi Moderati 1,2 (+0,1)* non rilevato da Tecné.
Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 47,7 (-0,9) Centrosinistra 30,6 (+0,4) M5S 12,4 (+0,4) Terzo Polo 5,2 (-0,6) Altri 4,1 (+0,7). NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (15 gennaio 2025).
Metodologia della supermedia Youtrend/Agi
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 15 al 28 gennaio, è stata effettuata il giorno 29 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
Gli istituti di sondaggio considerati
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 22 gennaio), Eumetra (22 gennaio), Ixè (27 gennaio), Noto (28 gennaio), SWG (19 e 26 gennaio), Tecné (16 e 23 gennaio), e Youtrend (21 gennaio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.