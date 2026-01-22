Supermedia: distacchi invariati tra le forze politiche, FdI resta primo al 30%

AGI - La Supermedia di oggi (leggermente più "solida" rispetto a quella della scorsa settimana, essendo basata su ben 8 rilevazioni da 6 diversi istituti) mostra nuovamente le variazioni rispetto al dato di fine 2025. Ne risultano degli scostamenti simili, ma più "attenuati" rispetto a quelli già visti, con la consueta stabilità nei rapporti di forza che ben conosciamo.
Supermedia Liste
FDI 30,0 (+0,4)
PD 22,2 (+0,3)
M5S 12,3 (-0,4)
Forza Italia 8,6 (=)
Lega 8,2 (-0,1) Verdi/Sinistra 6,4 (=)
Azione 3,2 (-0,1)
Italia Viva 2,3 (-0,1)
+Europa 1,7 (+0,1)
Noi Moderati 1,1 (=)*
Supermedia Coalizioni 2022
Centrodestra 48,0 (+0,5)
Centrosinistra 30,3 (+0,4)
M5S 12,3 (-0,4)
Terzo Polo 5,5 (-0,1)
Altri 3,8 (-0,2)
* Non rilevato da Tecnè
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto al dato di fine 2025 (29 dicembre 2025)
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dall'8 al 21 gennaio, è stata effettuata il giorno 22 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 15 gennaio), Eumetra (15 gennaio), Only Numbers (13 gennaio), SWG (12 e 19 gennaio), Tecnè (9 e 15 gennaio) e Youtrend (22 gennaio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it