Supermedia: distacchi invariati tra le forze politiche, FdI resta primo al 30%
Supermedia: distacchi invariati tra le forze politiche, FdI resta primo al 30%

Il Pd aumenta del 0,3 posizionandosi al 22,2%, il M5s in leggero calo dello 0,4 si ferma al 12,3%, Forze Italia invariato all'8,6%
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni
AGI - La Supermedia di oggi (leggermente più "solida" rispetto a quella della scorsa settimana, essendo basata su ben 8 rilevazioni da 6 diversi istituti) mostra nuovamente le variazioni rispetto al dato di fine 2025. Ne risultano degli scostamenti simili, ma più "attenuati" rispetto a quelli già visti, con la consueta stabilità nei rapporti di forza che ben conosciamo.

Supermedia Liste

FDI 30,0 (+0,4)

PD 22,2 (+0,3)

M5S 12,3 (-0,4)

Forza Italia 8,6 (=)

Lega 8,2 (-0,1) Verdi/Sinistra 6,4 (=)

Azione 3,2 (-0,1)

Italia Viva 2,3 (-0,1)

+Europa 1,7 (+0,1)

Noi Moderati 1,1 (=)*

Supermedia Coalizioni 2022

Centrodestra 48,0 (+0,5)

Centrosinistra 30,3 (+0,4)

M5S 12,3 (-0,4)

Terzo Polo 5,5 (-0,1)

Altri 3,8 (-0,2)

* Non rilevato da Tecnè

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto al dato di fine 2025 (29 dicembre 2025)

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dall'8 al 21 gennaio, è stata effettuata il giorno 22 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 15 gennaio), Eumetra (15 gennaio), Only Numbers (13 gennaio), SWG (12 e 19 gennaio), Tecnè (9 e 15 gennaio) e Youtrend (22 gennaio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it

