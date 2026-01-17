Mattarella: 'La cultura è il motore di civiltà e pace contro le strategie predatorie'
Mattarella: "La cultura è il motore di civiltà e pace contro le strategie predatorie"
Home>Politica

Mattarella: "La cultura è il motore di civiltà e pace contro le strategie predatorie"

All’inaugurazione di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 il Capo dello Stato ha richiamato le tensioni globali, dalle guerre in corso alla ricomparsa di strategie di dominio e logiche predatorie
Filippo Frignani
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia d’inaugurazione di L’Aquila capitale italiana della cultura 2026
Quirinale - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia d’inaugurazione di L’Aquila capitale italiana della cultura 2026
L'Aquila 2026 cultura sergio mattarella
di lettura

AGI - La cultura è "il motore e il collante della civiltà" ed è il principale "strumento di convivenza, di dialogo e dunque di pace". Sergio Mattarella partecipa all'inaugurazione de L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e ricorda i tanti motivi di preoccupazione che l'attualità propone: dalle guerre in atto che portano morte e devastazione, alla "volontà di dominio sugli altri", al riapparire di "strategie predatorie che pensavamo archiviate dal Novecento".

ADV

L'invito del Presidente della Repubblica è dunque quello di consentire alla cultura "di svilupparsi, di farsi strada, di seminare e lasciare tracce" perché, insiste, "investire in cultura vuol dire investire nella comunità, nello sviluppo della coscienza civile, vuol dire investire in democrazia". Il Capo dello Stato saluta e ringrazia le tante autorità presenti, dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al titolare dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e ricorda anche "i benefici che l'economia trae dalla cultura".

ADV

Aree interne, nuove tecnologie e sostenibilità

Nel suo intervento non dimentica l'importanza delle aree interne, il loro ruolo per lo sviluppo del Paese, e le sfide che attendono risposte, a iniziare da quelle imposte dalle nuove tecnologie che "devono aiutarci anche a rendere più vivibili e connessi i luoghi più lontani, devono aprire la porta a modi di produrre e di vivere più sostenibili". Il cambiamento va però "affrontato preservando e attualizzando i valori umani e civili che sono frutto di grandi conquiste e grandi sacrifici", avverte Mattarella che sprona tutti a contrastare anche "le esclusioni, le marginalità, gli squilibri territoriali e ambientali" per "rafforzare la coesione e dunque l'unità dell'Italia".

L'Aquila 2009: ricostruzione e capitale del perdono

Ricordando poi il devastante terremoto che colpì la città nel 2009, il Presidente della Repubblica si dice certo che il titolo di Capitale della Cultura contribuirà a completare l'opera di ricostruzione e di pieno rilancio dell'Aquila, "un'impresa di successo che appartiene anzitutto ai suoi cittadini e che sta a cuore a tutto il Paese", afferma. Cita poi Papa Francesco e il rito della Perdonanza "segno universale che rappresenta questa città nella storia" e che fa dell'Aquila "capitale del perdono, e dunque capitale di pace e riconciliazione", come disse il Pontefice nel 2022.

Cultura come rifiuto dell'ostilità e seme di fiducia

"C'è tanto bisogno di questo seme nel mondo in cui ci troviamo. Un seme che può rendere ancora più prezioso e affascinante l'anno da Capitale italiana della cultura. Cultura - scandisce - è rifiuto di ogni forza ostile che cerchi di comprimere l'umanesimo e dobbiamo saper attingere e ispirarci alle nostre radici". L'augurio che infine lascia a chi lo ascolta è quello "di contribuire a riempire sapientemente i vuoti di questo cambiamento d'epoca. Le arti, gli spettacoli, le iniziative a carattere educativo e sociale - conclude - produrranno certamente opportunità per dare fiducia e per immetterla nella comunità".

ADV