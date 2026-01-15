Supermedia: FdI oltre il 30%, equilibrio tra Pd e M5

AGI - La prima Supermedia del 2026 consegna, come era prevedibile, un quadro tutto sommato simile a quello lasciato a fine 2025. Nonostante la, relativa, scarsità di sondaggi pubblicati nei pochi giorni trascorsi dalla ripresa delle attività da parte degli istituti demoscopici, emergono comunque alcuni spunti interessanti.
Il primo è lo stato di salute decisamente positivo di FdI che torna sopra il 30% e del centrodestra che nel complesso guadagna oltre un punto rispetto a fine dicembre. Per contro, nello stesso periodo, tra le forze di opposizione si assiste a un certo riequilibrio a favore del Pd (+0,5%) a scapito di M5s (-0,7%). Quanto invece alle stime in merito al referendum fissato per il 22 e 23 marzo, i Sì restano nettamente in vantaggio, con il 58,9%, in aumento di circa due punti rispetto alla stima dell'11 dicembre.
Supermedia liste: i dati di gennaio
Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste (variazioni rispetto al 29 dicembre 2025): FDI 30,2 (+0,6), PD 22,4 (+0,5), M5S 12,0 (-0,7), Forza Italia 8,9 (+0,3), Lega 8,4 (+0,1), Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1), Azione 3,2 (-0,1), Italia Viva 2,5 (+0,1), +Europa 1,5 (-0,1), Noi Moderati 1,1 (=) (*non rilevato da Tecné).
Andamento delle coalizioni politiche
Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 48,6 (+1,1), Centrosinistra 29,8 (+0,4), M5S 12,0 (-0,7), Terzo Polo 5,8 (+0,2), Altri 3,4 (-0,7). Il Centrodestra mostra un incremento significativo, guadagnando oltre un punto percentuale.
Le stime sul referendum costituzionale
Questa, ancora, la Supermedia referendum (variazione rispetto all'11 dicembre 2025): Sì 58,9 (+2,2), No 41,1 (-2,2). I dati confermano il netto vantaggio dei Sì, in crescita di oltre due punti percentuali.
La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 1 al 14 gennaio, è stata effettuata il giorno 15 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. Gli istituti demoscopici considerati sono stati EMG, Eumetra, Only Numbers, SWG, e Tecné. Per il referendum costituzionale: EMG, Ipsos, Noto e Only Numbers. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.