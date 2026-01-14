E' morta l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli. Aveva 76 anni
E' morta l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli. Aveva 76 anni
Home>Politica

E' morta l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli. Aveva 76 anni

A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell'Istruzione nel governo Gentiloni e, in precedenza, vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013 con il Pd
&nbsp;Valeria Fedeli
 Agf -  Valeria Fedeli
valeria fedeli
di lettura

AGI - E' morta, a 76 anni, l'ex parlamentare e ministra Pd Valeria Fedeli. A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell'Istruzione nel governo Gentiloni e, in precedenza, vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013.

ADV

"La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora", scrive Giorgia Meloni su X. "Ha sempre vissuto con convinzione e passione il suo impegno in politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo. Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene - conclude la presidente del Consiglio - vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di dolore".

ADV

"Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli. Rivolgo ai familiari le mie condoglianze e un pensiero ai suoi cari e a chi ha condiviso con lei il percorso istituzionale, politico e sindacale", ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

"La scomparsa di Valeria Fedeli è un grande dolore e un'enorme perdita per tutta la comunità democratica", dice la segretaria Pd, Elly Schlein, sottolineando che "nel corso della sua vita da politica, ministra dell'Istruzione, sindacalista e femminista, ci ha dato un contributo insostituibile di impegno, di rara profondità e di grande intelligenza".

"Si è battuta fino all'ultimo per l'eguaglianza, per la dignità del lavoro e per la piena parità di genere, per i principi costituzionali cui ha sempre ispirato sia la sua militanza politica che il suo significativo lavoro istituzionale", aggiunge.

"Le dobbiamo essere tutte e tutti grati per il suo impegno appassionato e instancabile, che continuerà a ispirarci e che porteremo avanti. Ci stringiamo ad Achille Passoni e ai suoi familiari, come a tutte e tutti quelli che le hanno voluto bene e che con lei hanno condiviso questo cammino", conclude la leader dem.

ADV