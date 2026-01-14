E' morta l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli. Aveva 76 anni

AGI - E' morta, a 76 anni, l'ex parlamentare e ministra Pd Valeria Fedeli. A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell'Istruzione nel governo Gentiloni e, in precedenza, vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013.
"La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora", scrive Giorgia Meloni su X. "Ha sempre vissuto con convinzione e passione il suo impegno in politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo. Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene - conclude la presidente del Consiglio - vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di dolore".
"Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli. Rivolgo ai familiari le mie condoglianze e un pensiero ai suoi cari e a chi ha condiviso con lei il percorso istituzionale, politico e sindacale", ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
"La scomparsa di Valeria Fedeli è un grande dolore e un'enorme perdita per tutta la comunità democratica", dice la segretaria Pd, Elly Schlein, sottolineando che "nel corso della sua vita da politica, ministra dell'Istruzione, sindacalista e femminista, ci ha dato un contributo insostituibile di impegno, di rara profondità e di grande intelligenza".
"Si è battuta fino all'ultimo per l'eguaglianza, per la dignità del lavoro e per la piena parità di genere, per i principi costituzionali cui ha sempre ispirato sia la sua militanza politica che il suo significativo lavoro istituzionale", aggiunge.
"Le dobbiamo essere tutte e tutti grati per il suo impegno appassionato e instancabile, che continuerà a ispirarci e che porteremo avanti. Ci stringiamo ad Achille Passoni e ai suoi familiari, come a tutte e tutti quelli che le hanno voluto bene e che con lei hanno condiviso questo cammino", conclude la leader dem.