Manovra: al via alla Camera il voto di fiducia. Giorgetti: 'Su età pensionabile vedremo nel 2026'

AGI - L'Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo, posta sulla legge di Bilancio, con 219 voti favorevoli e 125 contrari. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, dopo il voto sulla fiducia, ha sospeso la seduta che è ripresa alle 22. Come da accordi in conferenza dei capigruppo, l'Aula andrà avanti ad oltranza fino alla conclusione dell'esame degli ordini del giorno. La seduta riprenderà poi domani mattina alle 11 per le dichiarazioni di voto e il via libera definitivo sulla manovra
Giorgetti, su stop aumento età pensionabile vedremo nel 2026
"La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo durante il 2026". Cosi' il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ha risposto ai giornalisti sull'ordine del giorno della Lega che chiede di sospendere l'aumento dell'età pensionabile previsto dalla manovra. "Una cosa forse non si è capita, noi siamo intervenuti per ridurre l'aumento, perché automaticamente aumentava di tre mesi dal 2027. L'abbiamo ridotto, abbiamo dovuto coprirlo con più di un miliardo", la premessa del titolare del Mef. Riguardo all'ordine del giorno Giorgetti si è detto "favorevole chiaramente, come ogni ordine del giorno che si rispetti".