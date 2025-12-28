Manovra, fiducia alla Camera. Bagarre in Aula su Hannoun

AGI - La Commissione Bilancio della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti alla manovra di bilancio respingendo tutte le proposte di modifica delle opposizioni. La Commissione ha dato mandato ai relatori, Andrea Barabotti della Lega, Andrea Mascaretti si FdI e Roberto Pella di FI, di riferire all'Aula, dove il testo arriva quindi identico a quello licenziato dal Senato in prima lettura. Attesa la questione di fiducia da parte del governo. In Aula anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
Bagarre in Aula su Hannoun. Il Pd, destra irresponsabile
L'Aula è però diventata teatro di uno scontro fra maggioranza e opposizione sull'inchiesta riguardanti presunti fondi utilizzati per finanziare Hamas. "Fdi chiede un'informativa urgente al ministro Piantedosi per riferire di una faccenda dai contorni sconcertanti", ha annunciato Sara Kelany ricordando che Mohamed Hannoun, il presidente dell'Associazione palestinesi, è stato "arrestato per reati gravissimi: terrorismo, eversione, l'ordinanza dice che questo soggetto sarebbe organico ad Hamas e che l'avrebbe foraggiata con milioni di euro. Fdi da anni segnala la pericolosità di questo soggetto", ricodra la deputata.
Poco dopo, però, è intervenuto il deputato FdI Giovanni Donzelli chiedendo che sia il responsabile della Farnesina a riferire: "Chiedo una informativa al ministro degli Esteri, Antonio Tajani", spiega Donzelli: "Capisco il nervosismo dell'opposizione visto che Hannoun andava a spasso per l'Europa con la parlamentare Ascari. È emerso un flusso di denaro importante che dall'Italia è uscito in modo irregolare e questo potrebbe avere complicato i rapporti internazionali dell'Italia, come chi - come la deputata Boldrini - si faceva fotografare nei locali di questa Camera assieme ad Hannoun. La superficialità delle opposizioni potrebbe impattare sull'immagine internazionale dell'Italia. Il Governo è complice di pace, non di genocidio. Questo rischia di complicare a livello internazionale il lavoro eccezionale fatto dal governo Meloni per portare la pace" in Medio Oriente, aggiunge Donzelli.
Immediata la reazione del M5s, gruppo di appartenenza di Ascari: "Non si aspetta nemmeno l'inchiesta, non si dice in questo caso che bisogna aspettare la sentenza", sottolinea il capogruppo Riccardo Ricciardi, "se qualcuno ha lucrato in maniera vile sul moto di solidarietà nei confronti della popolazione palestinese, siamo i primi a condannare. Ma siamo orgogliosi di chi, come la nostra Stefania Ascari, è andata in Cisgiordania per documentare le violenze dei coloni. Non ci vergogniamo di fronte a nessuna discussione".
Per il Partito Democratico l'iniziativa di Fratelli d'Italia e' "irresponsabile" in quanto mina il timing della legge di Bilancio: "Lei non può rendersi complice di un attacco a freddo della maggioranza in ore come queste, se avete deciso di andare all'esercizio provvisorio abbiamo la decenza di dirlo", attacca Federico Fonraro rivolto al presidente dell'Aula, Fabio Rampelli: "Ci sono 240 ordini del giorno. Questo è un comportamento irresponsabile da parte del partito di maggioranza relativa. Mi chiedo cosa ci sai dietro a questa che non è una iniziativa di un partito, ma una azione organizzata a tavolino".
Il presidente Rampelli ribatte spiegando di aver dato la parola a Donzelli "chiedendo se l'intervento fosse motivato da un'altra circostanza, visto che chiedeva un'informativa a Tajani e non a Piantedosi, e questa circostanza in se' m'imponeva di ascoltarlo. Ho cercato di capire se il suo intervento fosse pretestuoso o di merito, dopo aver ricordato al collega che se avesse sviluppato argomentazioni simili gli avrei tolto la parola. Come si e' sovrapposto, l'ho invitato a concludere. Per questo non si configura assolutamente un precedente, da nessun punto di vista".