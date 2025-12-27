Il Senato approva ddl Corte Conti: è legge

AGI - Il Senato ha approvato in via definitiva - con voti 93 favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti - il disegno di legge sulla riforma della Corte dei Conti. Nella legge di riforma della Corte dei Conti, approvata oggi in via definitiva dal Senato, "è prevista una delega al governo per riorganizzare e razionalizzare le forze in campo, che hanno visto fino ad ora sezioni territoriali non particolarmente impegnate, per usare un eufemismo". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, rispondendo ai giornalisti a Palazzo Madama. La riorganizzazione sarà "ragionevole", ha aggiunto rivolgendosi all'associazione rappresentativa dei magistrati contabili. "C'è il massimo della disponibilità al confronto, come c'è stata fino ad ora, anche se forse qualcuno lo ha dimenticato. Rispetto al testo originario le modifiche da loro suggerite sono state raccolte in una parte significativa. Ci sarà tempo e modo per arrivare a un assetto complessivo certamente più efficace".