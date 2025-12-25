Gli auguri di Natale del Quirinale
Gli auguri di Natale del Quirinale 
Home>Politica

Gli auguri di Natale del Quirinale

Una clip diffusa sui canali social della Presidenza della Repubblica accompagna, come ogni anno, gli auguri del Colle agli italiani
Bruno Alberti
Una clip diffusa sui canali social della Presidenza della Repubblica accompagna, come ogni anno, gli auguri del Colle agli italiani
Paul ELLIS / AFP - Palazzo del Quirinale
quirinale
di lettura

AGI - La maxi stella - tradizionale simbolo del Natale, ma anche della Repubblica - che spicca, illuminata, nel piazzale d'onore dominato dal Torrino con le bandiere. La bambina che saluta il Corazziere, che a sua volta rompe per un attimo la consegna dell’immobilità e ricambia il gesto. I dettagli del Presepe. La zoomata sul maestoso albero di Natale alla Vetrata, con tanto di pallina personalizzata con le insegne della Presidenza della Repubblica. Sono alcune delle sequenze della breve clip video con cui, come ogni anno, il Quirinale rivolge dai suoi account social gli auguri di buon Natale agli italiani.

ADV
ADV
ADV