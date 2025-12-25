Gli auguri di Natale del Quirinale 

ADV
AGI - La maxi stella - tradizionale simbolo del Natale, ma anche della Repubblica - che spicca, illuminata, nel piazzale d'onore dominato dal Torrino con le bandiere. La bambina che saluta il Corazziere, che a sua volta rompe per un attimo la consegna dell’immobilità e ricambia il gesto. I dettagli del Presepe. La zoomata sul maestoso albero di Natale alla Vetrata, con tanto di pallina personalizzata con le insegne della Presidenza della Repubblica. Sono alcune delle sequenze della breve clip video con cui, come ogni anno, il Quirinale rivolge dai suoi account social gli auguri di buon Natale agli italiani.
ADV
ADV
Condividi
ADV