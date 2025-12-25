Camorra, arrestato il latitante Antonio Aloia. Deve scontare 27 anni di reclusione

AGI - Alle prime luci dell'alba i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia partenopea hanno rintracciato e arrestato il latitante Antonio Aloia, 47 anni.
L'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce dall'agosto 2024, quando non era rientrato in carcere dopo un permesso premio. Era detenuto per associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione illegale di armi, estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso.
Aloia si nascondeva nell'appartamento di un uomo di 45 anni e quando i carabinieri di Castello di Cisterna - supportati dal team A.P.I. di Napoli - hanno fatto irruzione stava dormendo. Sul comodino accanto al suo letto, una pistola con il colpo in canna.
Arrestato anche l'uomo che l'ospitava.
Il quarantasettenne deve scontare una pena di 27 anni e 3 mesi di reclusione, che termina nel 2030. Venti anni fa era già stato arrestato da latitante. Aloia è fratello di Andrea, arrestato dai carabinieri a ottobre 2023, anche lui era latitante, ed e' il 23esimo latitante preso nel 2025 dai militari dell'Arma del Comando provinciale.