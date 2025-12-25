Gli auguri di Natale della politica agli italiani

Essendo pressato dal mio social media manager per fare un post natalizio, tra alternativa Santanchè con colbacco; Conte con gli elfi; Renzi che cita la Bibbia e Salvini che fa gli auguri al mondo (facciamo gli scongiuri), opto per un classico degli anni ‘80.



Buon Natale. pic.twitter.com/bFj5l9bE00