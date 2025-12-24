Il Presepe e le radici, i video auguri di Meloni sui social

AGI - «Il presepe non impone nulla a nessuno, racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici, e una nazione che conosce le sue radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro». Con queste parole Giorgia Meloni rivolge via social i suoi auguri di Natale «a tutti gli italiani».
Un video di un minuto e ventiquattro secondi, senza insegne o location istituzionali, si apre in uno scenario casalingo, con l’albero di Natale e un presepe alle spalle della presidente del Consiglio. Si chiude con una panoramica su un altro presepe, quello ospitato sotto il colonnato interno di Palazzo Chigi, ripreso da un drone mentre si conclude la melodia in stile carillon.
Un messaggio di pace e identità
Meloni rivolge i suoi auguri «a chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace». La premier invita a essere «orgogliosi della vostra identità» e del «messaggio universale di amore e di pace» che il presepe porta con sé.
L’auspicio per gli italiani
La presidente auspica che «questo Natale possa regalare a ciascuno un po’ di luce, di calma e di forza, che possa essere un tempo per ritrovarsi, per guardare avanti con fiducia, senza dimenticare chi ha bisogno di aiuto e soprattutto senza dimenticare chi siamo».