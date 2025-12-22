Mattarella consegna la bandiera agli atleti di Milano Cortina: "Certo che onorerete l’Italia con i vostri risultati"

AGI - "Sono certo che renderete, tutte le atlete tutti gli atleti, onore all'Italia con i vostri risultati, al SuperG di ieri in Val d'Isere Sofia Goggia è stata una buona premessa. Sono uno dei tanti tifosi ma vi seguirò con attenzione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella cerimonia di consegna della bandiera agli atleti delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.
"Siamo lietissimi di vedere Federica Brignone - ha aggiunto il Capo dello Stato - nuovamente pronta e determinata. Quando ci siamo sentiti mesi fa al telefono contavamo su questo, ed è un piacere vederla in queste condizioni".
Mattarella consegna bandiera a atleti Milano-Cortina
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La rappresentanza, composta anche da tecnici e dirigenti, era guidata dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis.
Nel corso della cerimonia - si legge sempre nel comunicato diffuso al termine dall'Ufficio stampa del Quirinale - aperta dall'Inno nazionale eseguito da un quartetto d'archi del Teatro dell'Opera di Roma, sono intervenuti il Presidente Buonfiglio, il Presidente De Sanctis e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Il Presidente Mattarella ha quindi pronunciato un discorso, dopo avere consegnato la Bandiera italiana agli Alfieri della squadra olimpica, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosaner e Federica Brignone, e agli Alfieri della squadra paralimpica, Renè De Silvestro e Chiara Mazzel. L'incontro si è concluso con l'esecuzione dell'Inno dei Giochi Olimpici