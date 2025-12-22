Meloni, solo una forza militare credibile allontana la guerra

AGI - È un ringraziamento "che arriva da tutti gli italiani" quello che Giorgia Meloni rivolge a tutto il personale in divisa impegnato nelle missioni all'estero in occasione del suo collegamento dal COVI (il Comando Operativo di Vertice Interforze).
"Pace e Difesa non sono concetti antitetici"
La presidente del Consiglio tiene a marcare che pace e Difesa non sono concetti antitetici e, tra l'altro, che "solo una forza militare credibile allontana guerra", così come "la diplomazia deve poggiare su basi solide con le forze armate". Concetti che pur non essendo accompagnati da riferimenti diretti alle crisi internazionali che tengono la scena hanno un'evidente attualità.
"Nessuna contrapposizione tra pacifismo e forze armate"
Nel suo breve intervento, Meloni - che consegna al Comandante del COVI una bandiera Tricolore, "così come la conserviamo a Palazzo Chigi" - rivolge dunque il saluto degli italiani a "quanti passeranno il Natale lontani dalle loro famiglie, per consentire a noi di farlo in tranquillità" e ribadisce che "non ho mai accettato la contrapposizione tra l'idea di pacifismo e le Forze armate", insieme al fatto che "anche dalla presenza e dall'apporto dei n