Manovra. Giorgetti: 'Dimissioni? Conta il risultato'

AGI - È stata depositata la nuova versione del maxi emendamento del governo alla manovra con misure in materia di sostegno all'impresa, depurato dalle norme con la stretta sui prepensionamenti su cii la Lega aveva espresso la sua contrarietà.
Nel documento sono presenti però anche disposizioni in materia di previdenza complementare per i neo assunti. Il testo inoltre contiene misure su Zes, credito di imposta, casa, rimodulazione temporale dei fondi per il Ponte sullo Stretto. I lavori della Commissione Bilancio del Senato sono iniziati per cercare di chiudere con il mandato al relatore in giornata.
Salta l'anticipo per la pensione di vecchiaia
Viene meno la possibilità di anticipo della pensione di tramite il cumulo di importi derivanti da previdenza complementare. La soppressione di un comma inserito nella legge di bilancio, operata dal nuovo maxi emendamento del governo alla manovra, fa maturare secondo la relazione tecnica risparmi di spesa che salgono progressivamente, dai 12,6 milioni del 2026 fino ai 130,8 del 2035.
Giorgetti: "Dimissioni? Conta il risultato finale"
"Alle dimissioni ci penso tutte le mattine, sarebbe la cosa più bella da fare. Però siccome è la 29esima legge di bilancio che faccio, so perfettamente come funziona, so che sono cose naturali", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato, interpellato sulle frizioni in maggioranza sulle pensioni degli ultimi giorni e sul fatto se abbia pensato alle dimissioni. "C'è un Parlamento, ci sono le commissioni, ci sono le proposte del governo - ha sottolineato il ministro - alla fine a me interessa il prodotto finale non quello che presento io. Naturalmente crediamo di aver fatto delle cose giuste, pensiamo di lavorare bene nell'interesse di tutti gli italiani e i risultati vanno in questa direzione. Pero' adesso tocca al parlamento".
Nel 2026, 1,3 miliardi a credito di imposta per le aziende
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione di 1,3 miliardi di euro per il 2026, da ripartirsi a fini di incremento delle dotazioni di misure a favore delle imprese, prevedendo che le relative risorse possono essere assegnate - limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025 - all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito di imposta da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso del 2026. Lo prevede la nuova versione del maxi emendamento del governo alla manovra in materia di impresa.
Rifinanziamento del Ponte sullo Stretto
Viene disposto il rifinanziamento degli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina, alla luce dell'aggiornamento dell'iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme iscritte in bilancio nel 2025 in conto residui dal 2024, prevedendo un incremento delle risorse nel 2032 e 2033 in modo da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate.