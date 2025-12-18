Supermedia AGI/Youtrend: quadro stabile, risale Azione

AGI - Ultimo appuntamento "regolare" di questo 2025 con la Supermedia (a cui seguirà, dopo Natale, il consueto aggiornamento di fine anno con i "saldi" dei partiti tra inizio e fine 2025). Il quadro complessivamente è ancora una volta molto stabile rispetto a quello emerso dopo le rilevazioni successive alle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto.
Si segnala un rimbalzo positivo (+0,4%) di Azione, molto attivo in questa fase in cui si discute molto di guerra in Ucraina.
Supermedia liste
FDI 29,8 (-0,1) PD 22,2 (+0,1) M5S 12,2 (-0,3) Forza Italia 8,8 (-0,2) Lega 8,4 (-0,1) Verdi/Sinistra 6,4 (-0,1) Azione 3,5 (+0,4) Italia Viva 2,5 (-0,1) +Europa 1,7 (+0,1) Noi Moderati 1,1 (+0,1)* non rilevato da Tecné.
Supermedia coalizioni
Centrodestra 48,3 (-0,1) Centrosinistra 30,3 (+0,1) M5S 12,2 (-0,3) Terzo Polo 5,9 (+0,2) Altri 3,2 (=).
Nota metodologica
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto al dato di due settimane fa (4 dicembre 2025). La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 4 al 17 dicembre, è stata effettuata il giorno 18 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (11 dicembre), Noto (17 dicembre), Only Numbers (11 dicembre), SWG (8 e 15 dicembre), Tecné (5 e 12 dicembre) e Youtrend (10 dicembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.