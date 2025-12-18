Il Papa a sorpresa al Senato visita la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este
Il Papa a sorpresa al Senato visita la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este 
Il Papa a sorpresa al Senato visita la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este

Il Pontefice è stato accolto da Ignazio La Russa. Applausi dalla folla assiepata ai lati di piazza della Minerva
La visita del Papa al Senato
La visita del Papa al Senato
AGI - Papa Leone XIV in visita, a sorpresa questo pomeriggio in Senato per la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este ospitata nella Sala Capitolare di Palazzo Minerva. Il Pontefice è stato accolto da Ignazio La Russa, presidente del Senato e da Federico Toniato, segretario generale di Palazzo Madama.

Applausi dai tanti romani e turisti assiepati ai lati di piazza della Minerva. “Viva il Papa, forza Roma”, il saluto della folla.

La Russa, un grande onore la visita del Papa

La visita del Papa nella biblioteca del Senato, che ospita la mostra, è durata circa 20 minuti. Ed è stata “inaspettata e felicissima", ha detto La Russa al termine dell’incontro. "È venuto in forma privata, ecco perché - ha spiegato - non abbiamo potuto estendere l'invito alle altre cariche dello Stato e dell'altro ramo del Parlamento. È il secondo Papa che viene al Senato in questa legislatura - ha poi ricordato - è venuto a visitare la Bibbia che esponiamo per la seconda mostra che facciamo per il Giubileo, la prima era su San Francesco. È stato un grande onore, un grande momento di raccoglimento per i credenti e credo anche per i non credenti per quello che la bianca figura del Papa rappresenta come anelito di amore e di pace specie in vicinanza del Natale".

Ad accogliere Leone XIV sono arrivati anche i vicepresidenti, i questori e i capigruppo del Senato. La Russa li ha presentati al Santo Padre che ha stretto loro la mano.

Il presepe e la firma sul registro delle presenze

Il Papa ha visitato il presepe e firmato il registro delle presenze per poi lasciare la biblioteca del Senato accolto dagli applausi dei curiosi. Si tratta della seconda visita di un Pontefice al Senato.

Il precedente di Papa Francesco

La prima fu quella di Papa Francesco, il 23 settembre del 2023 in occasione della camera ardente per il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

