Riscatto laurea: Meloni tranquillizza, 'L'emendamento sarà corretto'

AGI - "Un chiarimento importante che voglio dare. Nessuno che ha riscattato la laurea vedrà cambiata l'attuale situazione, qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro. L'emendamento in questo senso dovrà essere corretto". Con un intervento in Senato, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ha chiarito che l’emendamento annunciato sul riscatto della laurea ai fini pensionistici, che in queste ore ha gettato nel panico moltissime persone (soprattutto per il suo carattere di retroattività), sarà cambiato.
Per come era stato formulato, penalizzava soprattutto i giovani in possesso della laurea breve triennale, oltre che quelli con i diplomi universitari, anch’essi triennali, in scienze infermieristiche, tecnici radiologi, educatori professionali e fisioterapisti.
Le modifiche previste e i tagli ai contributi
Se fino ad oggi questi titoli si potevano riscattare per andare in pensione tre anni prima, con l’emendamento proposto le cose sarebbero cambiate nel modo seguente: dal 2031, in caso di riscatto, per il calcolo del requisito dei contributi sarebbero stati tagliati sei mesi. Dal 2032 dodici mesi, dal 2033 diciotto mesi, dal 2034 ventiquattro mesi e dal 2035 trenta mesi. Per cui, su un riscatto di tre anni, a regime avrebbero contato solo sei mesi ai fini di raggiungere prima la pensione e anche nel caso di laurea magistrale (3+2) i contributi conteggiati sarebbero solo la metà: 2 anni e mezzo.
Obiettivo dell'emendamento e dubbi costituzionali
La ratio dell’emendamento è di ridurre progressivamente il numero di lavoratori che potranno accedere alla pensione anticipata rispetto a quella di vecchiaia (oggi a 67 anni di età con 20 anni di contributi), ma la decisione di rendere retroattiva la norma ha sollevato la perplessità degli esperti che hanno sollevato molti dubbi sulla sua tenuta costituzionale.