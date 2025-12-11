Tra il campolargo e il centrodestra solo 2 punti. La Supermedia di AGI/Youtrend

AGI - Anche quella di oggi è una Supermedia molto 'robusta', perchè basata su un numero di rilevazioni molto consistente. Difficile quindi ridimensionare le tendenze che emergono, a cominciare dal calo (-0,7%) di FdI che scende nuovamente sotto quota 30% e dalla crescita (+0,8%) di M5s. Sono essenzialmente questi due dati a 'trascinare' il dato aggregato relativo alle coalizioni, che vede un significativo riavvicinamento tra centrodestra (-1,0%) e campo largo (+0,8%), ad oggi separati da soli 2,2 punti. Quanto invece alla Supermedia 'speciale' sul referendum costituzionale, ancora in vantaggio i Si' con il 56,7% (+0,6 in un mese).
Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste:
- FDI 29,7 (-0,7)
- PD 22,0 (+0,1)
- M5S 12,8 (+0,8)
- Forza Italia 8,7 (-0,2)
- Lega 8,3 (=)
- Verdi/Sinistra 6,6 (+0,1)
- Azione 3,2 (-0,2)
- Italia Viva 2,5 (-0,3)
- +Europa 1,8 (+0,3)
- Noi Moderati 1,0 (-0,1)
- * non rilevato da Tecnè
Questa invece la Supermedia Coalizioni 2022:
- Centrodestra 47,8 (-1,0)
- Centrosinistra 30,3 (+0,4)
- M5S 12,8 (+0,8)
- Terzo Polo 5,7 (-0,5)
- Altri 3,4 (+0,3)
Questa la Supermedia referendum costituzionale:
- Sì 56,7 (+0,6)
- No 43,3 (-0,6)
- (Stima affluenza: 62%)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (27 novembre 2025) e, per il referendum costituzionale, di un mese fa (13 novembre 2025).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 27 novembre al 10 dicembre, è stata effettuata il giorno 11 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 4 dicembre), EMG (28 novembre e 4 dicembre), Eumetra (27 novembre e 4 dicembre), Ipsos (30 novembre), Ixè (27 novembre), Noto (29 novembre e 2 dicembre), SWG (1 e 8 dicembre), Tecnè (28 novembre e 5 dicembre) e Youtrend (10 dicembre). Per il referendum costituzionale: EMG (data di pubblicazione: 28 novembre e 4 dicembre), Eumetra (4 dicembre), Ipsos (2 dicembre), Ixè (27 novembre), Only Numbers (11 novembre), e Youtrend (10 dicembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.