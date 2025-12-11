Pier Silvio Berlusconi, 'grato a Tajani. In Forza Italia servono facce e idee nuove'

AGI - “Ho una gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra che gli sta intorno: hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, cosa tutt’altro che facile”. Detto questo “Guardando al futuro, ritengo siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato”. Così Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Mfe - Media for Europe, Pier Silvio Berlusconi, durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa negli studi Mediaset.
“Attenzione – precisa - questo non mette in discussione i valori fondanti di Forza Italia, che sono i valori del pensiero e dell’agire politico di mio padre. Ma sono valori che vanno adattati a quella che è la realtà di oggi, cioè al 2025”.
Il destino di Forza Italia
Non c’è da meravigliarsi in pratica se lui e la sorella Marina si appassionano ai destini di Forza Italia, spiega “è naturale. Tra i lasciti di mio padre, uno dei più grandi, se non il più grande, è proprio Forza Italia. Siamo due persone che lavorano, appassionate e impegnate nel proprio ruolo e nel proprio lavoro. Chi fa l’imprenditore non può essere distante dalla politica”. E sul tema delle facce nuove, “quello che vale per Forza Italia vale per la politica in generale, vale per tantissimi settori del Paese e dell’economia”, rileva.
"Meloni è la migliore premier in Europa"
“Guardiamoci intorno. Secondo me abbiamo il miglior primo ministro in circolazione in Europa". Lo ha detto il vicepresidente e amministratore delegato di Mfe - Media for Europe, Pier Silvio Berlusconi, durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa negli studi Mediaset.
“Penso che il governo, in una situazione super complicata, stia facendo bene – ha aggiunto -: tutti gli indicatori economici rimangono positivi in una situazione macroeconomica europea e mondiale complicatissima. Quindi il mio giudizio è positivo”.
"Un impegno in politica? C'è tempo...."
"Non è un tema che oggi esiste. Tutte le energie sono dedicate a Mfe, alla nostra Europa e quelle che rimangono alla mia famiglia che è il centro della mia vita", dice Pier Silvio Berlusconi, oggi 57 anni, rispondendo a una domanda su una possibile futura discesa in campo in politica, tema sempre ricorrente.
Il riferimento all’età non è casuale. In un precedente incontro lo stesso Berlusconi aveva ricordato che suo padre, Silvio Berlusconi, entrò in politica a 58 anni, lasciando intendere che un futuro impegno politico non sarebbe da escludere del tutto. Oggi, incalzato sul fatto che nel 2027 avrà proprio quell’età, il vicepresidente di Mfe sorride: "Questo lo avevo detto io... Oggi la scienza porta la vita ad allungarsi, c’è tempo…".