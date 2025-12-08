Londra, Roma, Bruxelles: Zelensky cerca la pace. Domani l'incontro a Palazzo Chigi

AGI - Dopo il colloquio telefonico di ieri, tra Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, domani pomeriggio i due leader si vedranno a Palazzo Chigi.
Nel corso del colloquio, avvenuto ieri, è stato reso noto che "il Presidente Meloni ha annunciato al Presidente Zelensky l'invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. I generatori forniti da aziende italiane verranno inviati in Ucraina già nelle prossime settimane. Il Presidente Meloni". Inoltre, la premier ha nuovamente espresso sostegno al processo negoziale in corso e all'impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che possa condurre a una "pace giusta e duratura".
Oggi l'incontro a Londra con Starmer, Macron e Merz
In queste ore, il presidente ucraino sarà a Downing Street per incontrare il premier britannico, Keir Starmer, insieme al presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. I tre, che si incontreranno a breve, discuteranno dei colloqui di pace in corso, inclusa l'ultima bozza di proposta per porre fine alla guerra promossa dalla Casa Bianca.
"L'accordo di pace deve avere garanzie di sicurezza rigorose", ha affermato stamattina Starmer. "Se deve esserci un cessate il fuoco, deve essere giusto, perché l'Ucraina ha subito perdite ingentissime e ha pagato un prezzo altissimo per una guerra che non è stata causata da lei", ha detto il premier alla Press Association sottolineando che devono esserci solide garanzie affinché il presidente russo Vladimir Putin rispetti qualsiasi accordo.
Starmer ha anche spiegato che non farà pressioni sul Zelensky affinché accetti il piano di pace e ha sottolineato che l'obiettivo del suo governo e dei suoi alleati è raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina. "Ne parlerò con lui. La cosa più importante è garantire che, se ci sarà una cessazione delle ostilità, e spero che ci sarà, sia giusta e duratura, ed è su questo che ci concentreremo questo pomeriggio", ha spiegato il primo ministro britannico.Ha inoltre sottolineato che l'incontro a Downing Street dei leader del gruppo E3 (Regno Unito, Francia e Germania) fornirà "ampio tempo privato per discutere il piano di pace".
"È importante tenere presente che questo conflitto dura da quasi quattro anni, che la Russia è l'aggressore e, pertanto, se si desidera un cessate il fuoco, deve essere equo perché l'Ucraina ha subito enormi perdite e ha pagato un prezzo molto alto per una guerra che non ha provocato. Ma deve anche essere duraturo, perché sappiamo che Putin non rispetta gli accordi privi di solide garanzie di sicurezza, quindi è su questo che ci concentreremo", ha sottolineato.
Sempre oggi il ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper volerà a Washington per colloqui con il suo omologo statunitense, Marco Rubio.
A Bruxelles
Sempre nella giornata odierna, Zelensky è atteso a Bruxelles, dove incontrerà il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Lo ha reso noto un comunicato stampa dell'Alleanza Atlantica.
