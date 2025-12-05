Meloni: 'Non c'è incrinatura Usa-Ue ma l'Europa capisca che deve difendersi da sola'

AGI - "L'Europa deve capire che, se deve difendersi da sola, che c'è un prezzo da pagare. È un costo economico che produce una libertà politica". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite del Tg La7 diretto da Enrico Mentana, commentando il durissimo attacco che Donald Trump ha rivolto all'Europa nel documento sulla strategia di sicurezza nazionale: "Non parlerei di incrinatura dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa - ha osservato la premier -, io penso che quello che è scritto in questo documento strategico, magari con toni assertivi è qualcosa che nel dibattito tra Stati Uniti ed Europa va avanti da molto tempo e penso che parli di un processo storico inevitabile".
Spostando il discorso sul conflitto russo-ucraino, la premier ha ricordato quanto la linea del governo sia sempre stata "molto chiara. Noi abbiamo sostenuto l'Ucraina per costruire la pace, la pace non si costruisce con le buone intenzioni, la pace si costruisce con la deterrenza. L'Italia ha potuto avere una postura seria e forte grazie a una maggioranza compatta".
Quanto al Medio Oriente, "rimango sulla linea del Parlamento che prevede il riconoscimento della Palestina con il disarmo di Hamas e quando Hamas non avrà un ruolo nella futura governance".
Tenuta del governo e riforme istituzionali
E a proposito di maggioranza, Meloni non ha dubbi sulla tenuta dell'esecutivo: "Il governo rimane in carica fino alla fine della legislatura, comunque andrà il referendum" sulla separazione delle carriere dei magistrati. "Il mio consiglio - ha aggiunto la premier - è di andare a votare guardando nel merito delle norme. E la riforma del premierato non l'abbiamo messa in un cassetto, rimette il potere nelle mani dei cittadini e garantisce stabilità ai governi".
Disponibilità al confronto con l'opposizione
Una battuta della premier anche sul possibile confronto con il leader dell'opposizione: "Ho dichiarato la mia disponibilità a confrontarmi con il leader dell'opposizione, ci dicano chi è".