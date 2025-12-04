Il campo largo recupera dopo le Regionali. La Supermedia di Agi/YouTrend

AGI - Come prevedibile, nelle settimane successive alle Regionali in Campania, Puglia e Veneto sono usciti moltissimi sondaggi per registrare gli eventuali scostamenti.
Il calo di FdI (-0,5%) si spiega proprio con il 'ritorno' nel paniere della Supermedia di istituti che non pubblicavano rilevazioni da molto tempo: in realtà, secondo quasi tutti gli istituti, il partito di Giorgia Meloni è pressoché immobile sugli stessi valori da diverse settimane.
Pd e Lega migliorano lievemente, proseguendo una tendenza in atto nell'ultimo mese, mentre tutti gli altri partiti restano molto stabili. In generale, si assottiglia leggermente la distanza tra la coalizione di maggioranza e il 'campo largo' dell'opposizione, oggi al 45,2% considerando anche Italia Viva.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FDI 29,9 (-0,5) PD 22,1 (+0,4) M5S 12,5 (+0,1) Forza Italia 9,0 (-0,1) Lega 8,5 (+0,3) Verdi/Sinistra 6,5 (+0,1) Azione 3,1 (-0,2) Italia Viva 2,6 (=) +Europa 1,6 (=) Noi Moderati 1,0 (-0,2)* (non rilevato da Tecnè e da Demopolis).
Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 48,4 (-0,5) Centrosinistra 30,2 (+0,5) M5S 12,5 (+0,1) Terzo Polo 5,7 (-0,2) Altri 3,2 (+0,1)
Le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto al dato di due settimane fa (20 novembre 2025)
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 20 novembre al 3 dicembre, è stata effettuata il giorno 4 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 2 dicembre), EMG (28 novembre), Eumetra (27 novembre), Ipsos (30 novembre), Ixè (27 novembre), Noto (29 novembre), Only Numbers (25 novembre), SWG (24 novembre e 1° dicembre) e Tecnè (28 novembre).
La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.