Carceri, La Russa insiste: "Un mini-indultino a Natale sarebbe una cosa bella"

Carceri, La Russa insiste: "Un mini-mini-indultino a Natale sarebbe una cosa bella"

Il presidente del Senato torna sulla proposta di un provvedimento per i detenuti "anche se le speranze sono modeste"
Agf - Il carcere di Opera
AGI - "Le speranze sono modeste" ma "non bisogna sottovalutare quel che sta facendo il governo per creare 10mila nuovi posti di detenzione entro un anno. Lo tengo in grande considerazione". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tornando, conversando con i cronisti a Palazzo Madama, sulla proposta di quello che definisce un "mini-mini-mini indultino" per i detenuti.

"Personalmente un'azione tesa a far uscire qualche mese prima, a Natale, chi uscirebbe a febbraio, mi sembra una bella cosa", ma "non mi arrabbio se non può essere accolta. Penso che sia giusto proporlo, poi se non è possibile realizzarla per mille motivi me ne faccio una ragione", ha aggiunto.

"Questa misura - ha concluso - non deve valere per chi ha commesso azioni di violenza contro gli agenti della Polizia penitenziaria".

