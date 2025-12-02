Carceri, appello di La Russa: "Entro Natale un decreto per fine pena a casa"

AGI - Come è stato fatto a Ferragosto per affrontare l'emergenza caldo, si vari entro Natale un provvedimento, un decreto perché chi la pena l'ha già quasi interamente scontata possa magari continuare a scontarla dentro di sè o magari in un altro luogo". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo, 'L'emergenza negata - Il collasso delle carceri italiane'.
Per La Russa "anche se l'edilizia penitenziaria potesse essere la soluzione quantomeno del sovraffollamento, ci vuole tempo. Almeno due anni. E in questi due anni? Dobbiamo fare dei piccoli passi. Vorrei che ci rendessimo conto - ha insistito - che se chiediamo la luna non otteniamo neanche una lampadina, e che se chiediamo un lampadario forse avremo la lampadina. Io vorrei cominciare da qui, vorrei cominciare ad avere per esempio la possibilità che gli autori di questo libro (Alemanno e Falbo, detenuti nel carcere romano di Rebibbia, ndr) possano girare, nei momenti in cui decide chi ha l'autorità di deciderlo, per far conoscere un problema vero e reale, perché se la gente lo conosce, è quella la migliore pressione che possiamo fare verso il governo".
Il presidente del Senato ha quindi invitato a cercare nuovi canali per "proposte concrete e immediate" e iniziare a "immaginare quale possa essere, in una società ideale, il rapporto tra la detenzione e la società, tra chi ha commesso dei reati e deve scontare una pena e il modo in cui questa pena deve essere scontata. Cerchiamo prima di Natale, quando la bontà aumenta e senza nulla togliere alle tante problematiche, di far uscire un invito a chi ha il potere e la potestà di farlo di dare un po' di respiro a quelle carceri al collasso, lasciando che chi la pena l'ha già quasi interamente scontata possa magari continuare a scontarla dentro di se' o in un altro luogo", ha quindi concluso.