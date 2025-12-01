Mattarella: "Agi prosegua l'attività con il prestigio e la vivacità della sua lunga storia"

AGI - "In occasione delle celebrazioni del settantacinquesimo anniversario della fondazione dell'Agenzia Giornalistica Italia, desidero far giungere a lei, gentile direttrice, alle redazioni e a tutto il personale un saluto cordiale e gli auguri". Questo l'inizio del messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato per i 75 anni dell'Agenzia Italia.
"Dal 1950 la nuova agenzia si è subito caratterizzata per uno stile incisivo e moderno, capace di raccontare e accompagnare la Ricostruzione, non solo economica e
industriale, ma anche sociale e morale, di un Paese uscito distrutto dalla guerra. Sospinta dopo pochi anni da Enrico Mattei, la sua specifica vocazione, è stata quella di
raccontare i principali fatti dell'economia e della politica italiana, inquadrandoli nella prospettiva internazionale. - si legge - Nel panorama dell'informazione italiana, l'Agi ha sempre rappresentato un punto di riferimento, grazie al prestigio dei suoi giornalisti e alla capacità di adeguarsí alle grandi trasformazioni imposte dalla tecnologia e dalla comparsa dei nuovi media. Dinamismo e lungimiranza, professionalità e affidabilità, sono doti necessarie per affrontare le nuove sfide, poste all'informazione - e alla società nel suo complesso - dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Si apre davanti al nostro futuro una nuova avventura, ricca di potenzialità, ma anche di incognite. Il mio augurio, in questo anniversario così significativo, è che l'Agenzia Italia prosegua nei prossimi decenni la sua attività con il prestigio e la vivacità della sua lunga storia".