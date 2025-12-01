Corsi rifiutati a giovani ufficiali. Meloni: "Mette in discussione il ruolo delle Forze Armate"

AGI - Il rifiuto di attivare il percorso formativo per i giovani ufficiali, "implica una messa in discussione del ruolo stesso delle Forze Armate, presidio fondamentale della difesa e della sicurezza della Repubblica, come previsto dalla Costituzione".
Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni prendendo posizione sulla vicenda del mancato avvio di un corso di filosofia presso l'ateneo bolognese. "Arricchire la formazione degli ufficiali con competenze umanistiche - Osserva Meloni - è un fattore strategico che qualifica ulteriormente il servizio che essi rendono allo Stato. È proprio in questa prospettiva di difesa e di impegno strategico, spesso in contesti internazionali complessi, che la preparazione non può essere solo tecnica. Avere personale formato anche in discipline umanistiche garantisce quella profondità di analisi, di visione e di pensiero laterale essenziale per affrontare le sfide che alle Forze Armate sono affidate". "Una preparazione completa è garanzia di professionalità per l'intera nazione", insiste la premier ribadendo a suo nome e a nome del governo "il pieno e incondizionato sostegno all'Esercito e alle Forze Armate" nonché la "ferma condanna" - conclude - di "ogni tentativo di isolare, delegittimare o frapporre barriere ideologiche a un dialogo istituzionale cosi' fondamentale per l'interesse nazionale".