Meloni: "L'Agi un pezzo di storia italiana"

AGI - "Carissimi, l’Agenzia Giornalistica Italia, che tutti noi chiamiamo familiarmente AGI, compie 75 anni e io sono molto felice di rivolgere a tutti voi i miei auguri per questo traguardo così significativo.
Celebriamo insieme un pezzo di storia italiana: 75 anni di notizie, d’impegno, di professionalità e di competenza, per offrire ai cittadini un’informazione autorevole e di qualità, raccontando i fatti con la più ampia copertura possibile e assicurando approfondimenti su temi specifici.
L'AGI e i mutamenti della nazione
In questo lungo cammino, l’AGI ha accompagnato e raccontato i mutamenti della nostra Nazione in ogni sua sfaccettatura, dall’economia alla politica, dalla politica internazionale alla cronaca, collezionando nel corso della sua attività numerosi scoop ed esclusive.
Il ruolo dell'AGI nel rapimento Moro
Voglio ricordare, su tutti, che è stata l’AGI la prima agenzia di stampa, il 16 marzo 1978 alle 9.28, a dare la notizia del rapimento di Aldo Moro. Quel take d’agenzia ha segnato uno dei momenti più complessi della storia repubblicana, uno spartiacque nella nostra memoria collettiva e in quella delle Istituzioni democratiche. Ed è proprio nei passaggi cruciali che si misura il valore inestimabile di un’informazione rapida, scrupolosa e rigorosa.
Le persone dietro l'AGI e la direzione femminile
Oggi però non celebriamo soltanto un anniversario. Celebriamo tutti coloro che, ogni giorno, rendono possibile tutto questo: giornalisti, redattori, tecnici, collaboratori, che costituiscono 24 ore su 24 il cuore pulsante di uno dei principali organi di informazione italiani. L’AGI è una testata storica e autorevole che ha saputo anche guardare avanti, perché è tra le poche in Italia ad essere dirette da una donna.
L'importanza dell'informazione di qualità
Un’informazione di qualità, credibile e indipendente costituisce un valore insostituibile per la nostra democrazia e un reale bilanciamento al potere politico.
Informazione libera e autorevole per la democrazia
Se invece è condizionata dagli interessi dei gruppi consolidati di potere, non rispetta la deontologia professionale, diffonde notizie false senza riscontro per fini ideologici o di parte, allora sta rendendo un pessimo servizio ai cittadini e indebolisce la democrazia. Ecco perché è decisivo poter contare su un’informazione libera e autorevole, che persegue con rigore la verifica dei fatti e non abbia il timore di chiedere scusa ai lettori quando commette un errore. Perché è questo che si aspettano i cittadini dalla politica e da chi fa informazione: verità, rispetto, onestà intellettuale.
La difesa della libertà di stampa
La libertà di stampa è un bene prezioso, che tutti noi abbiamo il dovere di difendere e custodire con le nostre scelte quotidiane. Come sta facendo anche questo Governo, non ultimo attraverso l’impegno che sta portando avanti per assicurare ai giornalisti inviati nelle zone di guerra e ad alto rischio di poter svolgere il loro prezioso lavoro in sicurezza.
Auguri e futuro per l'AGI
L’augurio che rivolgo all’AGI è di continuare a svolgere per molto tempo ancora il suo lavoro, forte della sua identità e dell’autorevolezza della sua storia. Le Istituzioni, le imprese, le famiglie e i cittadini italiani sanno che possano contare su di voi, in una Nazione che cambia e che ha bisogno di essere raccontata come merita. Buon anniversario e buon lavoro a tutti.