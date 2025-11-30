Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva

AGI - Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in codice rosso a seguito di un malore. A quanto si apprende da fonti di +Europa, la situazione è sotto controllo: la 77enne esponente radicale è vigile e si è in attesa del bollettino medico che dovrebbe essere diramato domani mattina. L'ex ministro degli Esteri, che nel 2023 era guarita da un tumore al polmone sinistro, nell'ottobre 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori.
Come leader del Partito Radicale, fin dagli anni '70 è stata in prima linea nelle battaglie per i diritti civili, promuovendo inchieste e referendum sull'aborto (contribuendo all'emanazione della legge 194), sul divorzio, e per la legalizzazione delle droghe leggere. Il suo attivismo si è esteso al piano internazionale con campagne per la moratoria sulla pena di morte e per l'istituzione della Corte penale internazionale.
La carriera istituzionale ed europea
Sul fronte istituzionale, è stata eletta più volte alla Camera dei Deputati e al Parlamento Europeo. L'apice della sua carriera europea è stata la carica di Commissaria Europea (1995-1999) con deleghe importanti come gli Aiuti Umanitari.
Gli incarichi ministeriali in Italia
Rientrata in Italia, ha ricoperto il ruolo di Ministro per il Commercio Internazionale e le Politiche Europee (Governo Prodi II) e di Vice-Presidente del Senato. L'incarico di maggior rilievo è stato quello di Ministro degli Affari Esteri (2013-2014) nel Governo Letta, dove ha portato la sua profonda esperienza diplomatica e umanitaria.