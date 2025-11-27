I partiti restano stabili in attesa dell'onda delle Regionali

AGI - E' ancora presto per apprezzare eventuali ricadute sui sondaggi dell'esito delle Regionali, e la Supermedia di oggi ci consegna l'ormai consueto quadro stabile, con FdI primo partito sopra il 30% e il Pd a inseguire appena sotto il 22%. Si segnalano due elementi di potenziale interesse: da un lato il calo di M5s, peggior dato degli ultimi 6 mesi - che potrebbe pero' cambiare dopo l'elezione di Fico in Campania - dall'altro il riavvicinamento tra FI e Lega, che potrebbe a sua volta beneficiare di un 'effetto Zaia' nelle prossime settimane anche a livello nazionale.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste:
- FDI 30,4 (+0,3)
- PD 21,9 (+0,2)
- M5S 12,0 (-0,6)
- Forza Italia 8,9 (-0,3)
- Lega 8,2 (+0,2)
- Verdi/Sinistra 6,5 (+0,1)
- Azione 3,4 (=) Italia Viva 2,8 (+0,4)
- +Europa 1,5 (-0,2)
- Noi Moderati 1,1 (+0,1)
Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022:
- Centrodestra 48,8 (+0,4)
- Centrosinistra 29,9 (+0,1)
- M5S 12,0 (-0,6)
- Terzo Polo 6,2 (+0,4)
- Altri 3,1 (-0,3)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (13 novembre 2025) NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi e' una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 13 al 26 novembre, e' stata effettuata il giorno 27 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 14 novembre), Noto (18 novembre), Only Numbers (25 novembre), Piepoli (18 novembre) e SWG (17 e 24 novembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e' disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.