FdI invita Schlein ad Atreju. "Vengo ma ci sia un confronto con la premier"
La segreteria dem pone la stessa condizione di due anni fa quando ricevette analogo invito ma poi non se ne fece nulla
AGI - Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju. Non è la prima volta che l'invito viene recapitato al Nazareno. Era accaduto anche due anni fa, ma la segretaria pose come condizione il confronto con Giorgia Meloni.
Non se ne fece nulla e, con spirito goliardico, gli organizzatori della storica manifestazione della destra italiana disseminarono il piazzale di Castel Sant'Angelo, dove la kermesse aveva luogo, di sagome in cartone della leader dem che, nel frattempo, teneva un forum agli studi De Paolis sulla Tiburtina, in vista delle elezioni europee.
Lo schema si ripete oggi. L'invito è arrivato e la segretaria ha risposto "sì, vado", ma ponendo la stessa condizione: che ci possa essere il confronto con la premier.