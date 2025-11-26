Cambia il simbolo della Lega: via "Salvini premier", resta Alberto da Giussano
Salvini spiega che la scelta è dovuta al fatto che sarà ancora Meloni la candidata premier della coalizione
AGI - Matteo Salvini, intervistato da Repubblica, conferma che per le prossime Politiche ci sarà una modifica del simbolo della Lega. "Abbiamo diverse proposte per modernizzarlo", spiega.
"Visto che sarà Meloni la candidata premier, sarebbe curioso - annota il vicepremier e leader della Lega - tenere la scritta 'Salvini premier'".

"Alberto da Giussano invece resterà", assicura e aggiunge "Sono disponibile a ragionare con tutti, ma ho la testa alle Politiche del '27, non mi metto a riorganizzare il partito a meno di un anno e mezzo dal voto", dice ancora Salvini a proposito delle ipotesi di una conversione della Lega sul modello tedesco Cdu-Csu.

Sul futuro di Zaia

Il futuro politico di Luca Zaia? "Lo vedrò e ne parlerò con lui", dice Matteo Salvini osservando che l'ex 'governatore' del Veneto "ha ottenuto un grande risultato" alle Regionali. "Vedremo se vuole restare in Regione, in primavera c'è l'elezione del sindaco di Venezia. C'è l'uninominale che lascerà Stefani", osserva ancora Salvini.

