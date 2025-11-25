Meloni: "Costruiamo un'Italia in cui una donna non sia più sola"

AGI - "La violenza sulle donne è un atto contro la libertà. Di tutti". Lo scrive sui social network la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Un fenomeno intollerabile, che continua a colpire e che va combattuto senza sosta", aggiunge Meloni
"Per costruire un'Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta. La libertà e la dignità delle donne sono un dovere dello Stato e una responsabilità di tutti - spiega ancora la premier -. In questi anni, abbiamo varato leggi molto significative, inasprito le pene e rafforzato gli strumenti a disposizione, come il 'codice rosso' e le misure di prevenzione".
"Abbiamo raddoppiato i fondi per i centri antiviolenza e le case rifugio, potenziato e reso strutturale il reddito di libertà, promosso il numero 1522, portato avanti innovative attività di educazione e sensibilizzazione. Sono passi avanti concreti, ma non ci fermiamo qui. Dobbiamo continuare a fare, ogni giorno, molto di più. Per proteggere, per prevenire, per sostenere", ricorda Meloni.