In Campania trionfa il campo 'larghissimo', Fico è il nuovo presidente

AGI - In Campania trionfa Roberto Fico. L'ex presidente della Camera, alla guida di un campo larghissimo, che va da AVS ai moderati di Casa Riformista, passando per PD, M5S e Socialisti, batte il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e succede a Vincenzo De Luca, che per settimane aveva attaccato lo stesso Fico e il 'suo' PD dopo il no al terzo mandato.
Appena vengono resi noti i primi exit poll, il vantaggio appare subito incolmabile e Napoli diventa la meta dei leader nazionali del centrosinistra. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Magi ed Enzo Maraio, tutti insieme nella sede del comitato elettorale di Fico, alla periferia Est di Napoli, ma anche il luogo del capoluogo campano che sta rinascendo con la cultura. È la foto del campo largo, che prova a lanciare l'avviso di sfratto all'Esecutivo.
La vittoria del campo largo e il no all'autonomia
"Questa coalizione oggi batte il governo Meloni", tuona Fico dal palco, sottolineando che dalla Campania e dalla Puglia viene ribadito il no all'autonomia differenziata. "Agli insulti del centrodestra rispondiamo con i programmi", aggiunge l'esponente del M5S, assicurando l'impegno personale e della coalizione per combattere l'astensionismo, che resta di gran lunga il primo partito, con il 56% dei non votanti. Il distacco in Puglia e in Campania "deve dare qualche pensiero a chi è al governo nazionale", incalza nel suo intervento Conte, che incassa la seconda vittoria in due anni a guida M5S dopo Alessandra Todde in Sardegna.
Il riscatto del sud e la sfida a Giorgia Meloni
"L'aria s'adda cagnà'", dice Schlein citando Pino Daniele. "Stasera il messaggio è molto chiaro - aggiunge - L'alternativa c'è ed è molto competitiva. Il riscatto parte dal Sud per la sfida alle politiche. Mi avete sentito dire più volte che uniti si vince, oggi dico che uniti si stravince. Gli elettori hanno premiato lo sforzo unitario di tutta la coalizione e noi andremo avanti in questa direzione, pronti a sfidare e a battere Giorgia Meloni, che questa sera ha ben poco da festeggiare e anche da saltare...", aggiunge la segretaria dem, ricordando quanto accaduto nell'evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra.
L'analisi del centrodestra dopo la sconfitta
Cirielli ammette la sconfitta, augura buon lavoro a Fico, ma fa notare che, "rispetto alle precedenti Regionali, abbiamo sostanzialmente raddoppiato il risultato, passando dal 18% al 37%, almeno secondo le proiezioni. I risultati di tutti i partiti del centrodestra sono migliori rispetto alle ultime elezioni regionali".