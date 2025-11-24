La Russa: "Garofani dovrebbe lasciare ruolo al Comitato Difesa. Ma non tocca a me chiedere sue dimissioni"

AGI - "Esprimo piena solidarietà al presidente della Repubblica che si è trovato tra capo e collo questa vicenda di cui non ha nessuna responsabilità e sono certo che non condivide le idee del suo consigliere". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato a "Italia direzione Nord" in corso a Milano, parlando delle polemiche per le parole del consigliere del Quirinale, Francesco Garofani.
"Che la Meloni non c'entrasse niente era evidente. Un consigliere, in un ambiente di tifosi, quindi a ruota libera, si è lasciato andare improvvidamente a tutta una serie di considerazioni su governo e Meloni. E se lo ha detto non si può addossare la colpa al presidente della Repubblica, ma una critica a quel consigliere è assolutamente legittima. Fosse stato uno di destra oggi lo vedremmo appeso ai lampioni della città, probabilmente cattolicamente crocifisso. Questo è il segretario del comitato di Difesa, si deve occupare della difesa. Credo che almeno quel ruolo forse è meglio che lo lasci a qualcun altro", ha concluso La Russa.
"Spiace che avere risposto a una domanda sul Consigliere Garofani possa pensare di far riaprire un caso che, anche io, come Giorgia Meloni, considero chiuso - ha poi spiegato il presidente del Senato - e sul quale ho espresso personalmente sin dal primo minuto, piena solidarietà al Presidente Mattarella. Certo, ho detto, forse in maniera troppo sincera, che Garofani potrebbe essere imbarazzato a svolgere il ruolo non di Consigliere ma di Segretario del Comitato Supremo di Difesa. Ma non tocca a me chiedere le sue dimissioni e nemmeno l'ho fatto".
Bonelli, da La Russa pressioni indebite
"Le parole del Presidente La Russa, seconda carica dello Stato, rappresentano un attacco e una pressione indebita nei confronti del Quirinale e confermano che la destra ha come obiettivo la delegittimazione del Presidente della Repubblica. La Russa, che da Presidente del Senato interviene politicamente su tutto dimenticando il suo ruolo istituzionale, resta invece silente sull'inchiesta per corruzione in Sicilia che coinvolge Fratelli d'Italia". Lo dichiara in una nota Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde, commentando le parole del Presidente del Senato La Russa sul caso Garofani.
"Ci dica se conosce Marianna Amato e ci spieghi perché difendono il Garante della Privacy Ghiglia, che ha lavorato alla sanzione contro Report. La Russa oggi ha attaccato il Quirinale perché la destra di questo Paese vuole demolire l'istituzione garante della nostra Costituzione e, sulle sue ceneri, ipotecare l'indicazione del nuovo Presidente con una riforma in chiave presidenzialista", aggiunge Bonelli.